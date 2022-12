Le Xbox Game Pass de décembre 2022 pourrait accueillir une licence légendaire connue de tous et un très gros jeu, dont potentiellement un sorti cette année.

Microsoft va-t-il frapper fort pour la fin d’année ? On le sait, l’éditeur aime lâcher de belles cartouches pour son service de jeux à la demande à l’approche des fêtes. Alors que les premiers jeux du Xbox Game Pass de décembre 2022 ne font pas trépigner les fans d’impatience, l’éditeur pourrait avoir de belles surprises dans sa sacoche. La preuve avec le dernier teasing du compte officiel, qui annonce l’arrivée d'une saga légendaire au catalogue de ce mois-ci.

Du Star Wars dans le Xbox Game Pass de décembre 2022 ?

Dernière ligne droite pour le Xbox Game Pass. Cette année encore, Microsoft a gâté ses abonnés en ajoutant à la fois des grosses sorties dès leur lancement, mais aussi des titres plus anciens particulièrement appréciés. L’éditeur a pris pour habitude de frapper fort pour le mois décembre. En l’absence de disponibilités day one marquantes, la firme de Redmond devra se reposer sur des productions déjà disponibles sur le marché. Généralement, elle déploie une armée de titres destinés aux enfants pour que petits et grands s’amusent ensemble pendant les fêtes de fin d’année. Il se pourrait bien qu’elle ait trouvé le jeu parfait pour.

Le compte officiel du service tease en effet une nouvelle entrée au Xbox Game Pass de décembre 2022. La firme est en effet coutumière de ce genre de pratiques afin de créer l'engouement avant l’annonce officielle. Rien de difficile à décrypter, puisque la devinette se résout en l’affaire de quelques secondes. L’un des nouveaux ajouts du mois serait donc un LEGO Star Wars. Reste maintenant à savoir lequel.

Il se pourrait néanmoins qu’il s’agisse de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker voire de LEGO Star Wars Episode 7: Le Pouvoir de la Force qui n’ont jamais encore été proposés dans le Xbox Game Pass. Les épisodes les plus anciens ont quant à eux déjà été disponibles à une époque. La première option serait en tout cas un moyen pour Microsoft de sortir le grand jeu à l’approche de Noël. Rendez-vous dans les jours qui suivent pour connaître le fin mot de l’histoire.