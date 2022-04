Une fois n’est pas coutume, les jeux qui viendront gonfler le catalogue du Xbox Game Pass en avril 2022 se font connaître avec un peu d’avance.

De jolis jeux au menu

En l’espace de quelques années, le Xbox Game Pass s’est imposé comme un service incontournable du jeu vidéo. Et pour cause, l’offre par abonnement de Microsoft reste à ce jour l’un des meilleurs bons plans pour les gamers. Pour une poignée d’euros, les joueurs peuvent profiter de pléthore de titres récents dont la sélection se renouvelle chaque mois. Si le nouveau PS Plus a de beaux arguments à faire valoir, le Game Pass a toujours l’avantage d’accueillir des jeux day one. Ceci étant, Sony ne ferme pas complètement la porte à cette possibilité. Un jour peut-être, qui sait ?

En attendant, le Xbox Game Pass continue de sortir les muscles avec l’ajout de nouveaux jeux. Avec les arrivants d’avril 2022, le service pourrait se pourvoir d’une belle sélection. Rien d’officiel cependant, puisqu’il s’agit à nouveau d’un leak. Ceci étant Dealabs en étant à l'origine, on peut estimer que ce sera confirmé dans la foulée par Microsoft. Toujours pas de Call of Duty sur le Game Pass, mais de jolis jeux sont au programme.

Quels sont les jeux du Xbox Game Pass d'avril 2022 ?

A en croire cette nouvelle fuite, le Xbox Game Pass d’avril 2022 ajoutera durant la première quinzaine du mois :

Lost in Random (Cloud + Console + PC via EA Play)

Life is Strange True Colors (Cloud + Console + PC)

MLB The Show 22 (Cloud + Console) : Disponible le 05/04/2022

Chinatown Detective Agency (Cloud + Console + PC) : Disponible le 07/04/2022

Panzer Corps 2 (PC)

Cricket 22 (PC) : Disponible dès aujourd'hui

Il ne s’agit là que des nouveaux titres qui vont arriver sur le Game Pass. D’autres disponibles sur consoles seront ajoutés pour aux versions PC et Cloud du service :

The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet Of Chaos (PC)

Star Wars Squadrons (Cloud)

Dragon Age II (Cloud)

Plants vs Zombies Garden Warfare (Cloud)

A l’inverse, d’autres quitteront le Game Pass à la mi-avril dont Destiny 2 , Pathway ou encore The Long Dark. Il n’y a plus qu’à attendre une confirmation de Microsoft, mais l’annonce ne devrait pas se faire attendre longtemps.