Comme chaque mois maintenant, le Xbox Game Pass nous annonce au compte-gouttes l’arrivée et les dates de sorties de nombreux jeux. Alors que le mois de mars est d’ores et déjà chargé avec de nombreux ajouts dont de très bons titres, le mois d’avril commence à faire parler de lui.

Un gros jeu dans le Xbox Game Pass d'avril 2023

Et pour ce premier jeu du Xbox Game Pass d’avril 2023, Microsoft a pioché dans son propre catalogue puisqu’il s’agit de GhostWire Tokyo, le FPS paranormal de Tango Gameworks et Bethesda. À l’origine, le jeu était d’ailleurs une exclusivité PS5 qui sera finalement que temporaire.

Ghostwire Tokyo rejoindra donc les autres jeux de Bethesda sur le Xbox Game Pass à partir du 12 avril prochain.

Pour rappel, GhostWire Tokyo est un FPS atypique qui nous plonge en plein cœur de la mégalopole japonaise. Cette dernière se retrouve attaquée par une force surnaturelle qui décime pratiquement toute la population. La ville est déserte et d'étranges entités démoniaque se mettent à errer dans les rues. Dans ce chaos, on incarne un jeune homme, Akito, qui est sauvé de justesse par l’esprit d’un détective un poil expéditif. Ce dernier offrira ses pouvoirs d’exorciste en échange d’un service : celui de nettoyer Tokyo de la vermine et de révéler l’identité de ce mystérieux terroriste masqué qui sème la destruction en ville.

GhostWire Tokyo se présente comme un open world aux graphismes réalistes et fait la part belle à l’horreur, l’action et le paranormal. Le tout saupoudré d’un peu d’humour. L'histoire principal tient sur une petite dizaine d'heure maximum tandis que vous pourrez explorer Tokyo à votre guise en dénichant une tonne de secrets tout en résolvant de très nombreuses enquètes secondaires toutes inspirées des légendes urbaines japonaises. D'ailleurs, le folklore nippon est ici omniprésent, des ennemis aux légendes en passant par les objets ou les créatures fantastiques que l'on croisera.

En plus de sa parution dans le Xbox Game Pass, GhostWire Tokyo en profite pour se mettre à jour avec du nouveau contenu sur toutes les plateformes. De nouvelles missions sont au programme avec de nouveaux ennemis et un mode de jeu inédit. Le tout sera donc disponible gratuitement dès le 12 avril prochain sur PS5, PC, Xbox Series et sur le Xbox Game Pass, bien évidemment.