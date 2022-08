A l’heure actuelle, le Xbox Game Pass Ultimate est la meilleure offre dans l’univers du jeu vidéo. Pourtant, Microsoft va trouver le moyen de la rendre encore plus avantageuse avec une version familiale, où l’abonnement pourra être partagé avec plusieurs autres comptes.

Le Xbox Game Pass Familial est lancé !

Nouveau fer de lance de Microsoft, le Xbox Game Pass s’est imposé comme le service immanquable du secteur. Entre ses ajouts mensuels de qualité, ses sorties day one, l’accès au multijoueur ou encore au catalogue EA Play, le « Netflix » à la sauce gaming ne manque déjà pas d’arguments pour convaincre. Seule une fonctionnalité manquait : la possibilité de partager son abonnement avec les membres de sa famille, à l’instar des services de streaming vidéo et musical. Ça va bientôt arriver.

Fini de profiter du Xbox Game Pass Ultimate en solo ! La marque verte vient de lancer un test d’un nouvel abonnement plus cher mais partageable. Cette offre familiale, qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs, est désormais disponible en Colombie et en Irlande pour cet essai, mais elle devrait arriver dans d’autres régions rapidement. Plus concrètement, ce Xbox Game Pass Famille permet de partager son abonnement avec quatre autres comptes Microsoft. Ils auront individuellement les mêmes avantages, mais chacun pourra gérer ses sauvegardes, sa liste de favoris et l’ensemble des fonctionnalités comme il l’entend.

Cerise sur le gâteau, il semblerait qu’il n’y ait aucune restriction de foyer sur ce nouvel abonnement. Microsoft encourage d’ailleurs à le partager avec ses amis et pas uniquement sa famille. Pour le moment, ce forfait est commercialisé à 21,99€ par mois en Irlande, contre 12,99€ pour le Xbox Game Pass Ultimate. Si vous avez déjà un abonnement, Microsoft appliquera simplement le prorata vers la mise à niveau. Autrement dit, si vous avez deux mois de Xbox Game Pass Ultimate en cours, cela vous permettra d’accéder à l’offre « Famille » pendant environ un mois. Aucune date de déploiement à grande échelle n'a été communiquée, mais ça ne serait tarder.