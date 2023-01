Les jeux Xbox Game Pass de janvier 2023 tardent à être annoncés. Depuis le début décembre, il n’y a eu aucun nouvel ajout. Fêtes de fin d’année obligent, Microsoft n’avait pas déployé de seconde vague habituelle. Les abonnés attendent donc impatiemment de découvrir quels seront les titres auxquels ils auront accès ce mois-ci. Toujours aucune communication de la firme de Redmond, mais l’un des nouveaux jeux Xbox Game Pass a leaké.

Un nouveau jeu Xbox Game Pass de janvier 203 dévoilé à l'avance

Le tout premier jeu Xbox Game Pass de l’année est déjà disponible. Microsoft a en effet ajouté par surprise Stranded Deep au catalogue, alors même qu’aucune annonce sur le programme de janvier 2023 n’a été faite. Quelques heures plus tard, Mortal Shell est revenu au sein du service un mois après en être sorti, le tout dans une version bonifiée. Désormais, c’est l’un des nouveaux jeux du mois qui se dévoile à l’avance, et c’est une sortie assez récente. On ne va pas faire durer le suspens, Shadow Warrior 3 devrait arriver dans le Xbox Game Pass d’ici quelques jours.

Plusieurs joueurs et abonnés ont en effet reçu une notification expliquant que Shadow Warrior 3 était désormais disponible dans le XGP. Or justement, il ne l’est pas. Tout porte à croire que l’annonce des jeux Xbox Game Pass de janvier 2023 est imminente. Pour celles et ceux qui seraient passé à côté de ce titre paru en mars 2022, les présentations s’imposent. Suite de la saga appréciée des amateurs du genre, Shadow Warrior 3 suit les aventures du shogun déchu Lo Wang qui se lance en quête de la capture d’un dragon qu’ils ont libéré malgré eux. Au programme, toute une panoplie de lames et de balles, des acrobaties, de l’action et bien sûr une bonne dose d’humour. Ce prochain jeu n’a cependant pas pleinement convaincu les joueurs et la critique la faut à une durée de vie faible et de nombreux bugs.