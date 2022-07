Alors que la seconde fournée de jeux Xbox Game Pass de juillet 2022 est arrivée il y a quelques jours, le service de Microsoft accueille une petite surprise. Il va cependant falloir se ruer dessus.

Un nouveau jeu pour le Xbox Game Pass de juillet 2022

Les abonnés au Xbox Game Pass ont déjà de quoi faire. Entre le premier jeu narratif d’une vétéran de Quantic Dream, As Dusk Falls, et quelques autres pépites, les joueurs Xbox et PC ont déjà de quoi faire. Néanmoins, un nouveau jeu surprise vient d’intégrer le catalogue de juillet : Raji An Ancient Epic Enhanced Edition. Une version améliorée sortie récemment sur PC apportant de nombreux changements à ce titre indé qui vaut le détour.

Au programme : de nouveaux modes de jeu, du ray tracing, des éléments de gameplay inédits et bien plus. Cette mise à jour est enfin arrivée sur Xbox Series, mais il y a un mais pour les membres du Xbox Game Pass. Le jeu est disponible depuis hier soir, mais il quittera le service dès le 31 juillet. Il va donc falloir se dépêcher pour y jouer, mais le jeu ne nécessite que 4 à 5 heures de jeu pour en venir à bout.

Raji An Ancient Epic plonge les joueurs dans l’Inde ancienne. L’histoire suit Raji, une jeune fille choisie par les dieux pour combattre l’invasion du royaume des humains menée par le seigneur Mahabalasura. Sa tâche sera d’autant plus lourde qu’elle doit sauver son petit frères des griffes de cet être démoniaque.