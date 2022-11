Le PS Plus comme le Xbox Game Pass accueilleront très bientôt une nouvelle vague de jeux dans leurs catalogues respectifs. Si on sait déjà que les joueurs PS5 et PS4 seront gâtés avec un mastodonte du RPG et une licence japonaise mythique, ceux de son concurrent seront annoncés d’ici quelques jours. Pourtant, l’un des prochains gros jeux du XGP de novembre 2022 pourrait avoir leaké.

Assassin's Creed Valhalla dans le Xbox Game Pass de novembre ?

D’un côté Skyrim et de l’autre Assassin’s Creed Valhalla ? Alors que le PS Plus Extra ajoutera l’un des jeux les plus cultes de Bethesda, le Xbox Game Pass de novembre pourrait aller piocher du côté d’Ubisoft. La page polonaise dédiée au service d’abonnement pourrait avoir vendu la mèche avant l’heure. Plusieurs utilisateurs ont en effet remarqué que le dernier volet de la licence Assassin’s Creed était affublé de la mention Game Pass, qui a eu vite fait de disparaître. Un libellé normalement réservé aux titres qui ont intégré le catalogue, qui laisse présager une arrivée imminente du titre sur le XGP.

Si l’information reste à prendre au conditionnel en attendant une communication officielle de Microsoft, on sait que le Xbox Game Pass ajoute tous les mois des jeux disponibles sur l'Ubisoft+. Il ne serait donc pas étonnant qu’Assassin’s Creed Valhalla rejoigne le service dans les jours qui viennent au côté de quelques sorties day one, d’autant que le titre est déjà disponible sur le PS Plus Extra. Ça s'inscrirait en tout cas dans la continuité des derniers mois. AC Origins avait intégré le Xbox Game Pass en juin et Odyssey en septembre. Il n’y a désormais plus qu’à attendre une confirmation.