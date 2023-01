Le Xbox Game Pass est déjà une véritable mine d’or pour des millions de joueurs, et le service de Microsoft pourrait une nouvelle fois marquer le coup en intégrant l’un des plus gros jeux de ces dernières années.

Une grosse surprise dans le Xbox Game Pass ?

D’après une série de visuels capturés sur l’application Xbox et partagés par la suite sur Reddit, c’est Cyberpunk 2077, le très ambitieux RPG de CD Projekt qui pourrait bientôt arriver sur le Game Pass.

Un utilisateur a en effet relevé que la mention Xbox Game Pass Ultimate apparaissait sur la fiche du jeu. Cela suggère donc deux choses, la première, c’est que Cyberpunk 2077 pourrait bel et bien arriver sur le Game Pass PC et Xbox. La seconde, c’est que sa sortie pourrait également arriver très prochainement. Mais évidemment, rien ne peut affirmer que cela sera bien le cas, puisqu’il peut tout à fait s’agir d’un simple cafouillage dans l’affichage. Ni plus, ni moins.

En revanche, si c’est avéré, Microsoft pourrait frapper un grand coup et la surprise serait énorme. En septembre 2022, CD Projekt affirmait par ailleurs qu’il n’avait aucun deal en cours, que ce soit avec Microsoft et son Game Pass ou Sony et son PlayStation Plus, mais qu’il ne fermait pas la porte à de tels contrats.

concernant les accords potentiels avec Xbox et PlayStation . Nous avons déjà conclu des accords dans le passé, mais s'il y en a d’autres à l’avenir, nous ne pourrons en parler que plus tard, et tout serait alors annoncé au moment opportun. Nous n'avons rien à partager à ce sujet pour le moment.

Microsoft et CD Projekt ont-ils finalement signé un accord ? Bonne question. Prochainement, la firme verte tiendra un Xbox Direct qui s’annonce déjà riche en annonces, avec notamment la présence de Redfall, ou encore Forza Horizon 5. Peut-être qu’une place a été faite pour de grosses annonces concernant le Xbox Game Pass ? Réponse dans quelques jours.