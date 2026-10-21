Alors qu’il se murmure que le Xbox Game Pass pourrait prochainement subir une nouvelle batterie de changements, oui encore, Microsoft poursuit sa routine. La firme de Redmond a dévoilé l’intégralité des ultimes nouveautés du service pour ce mois-ci et il avait précieusement gardé un joli nom pendant tout ce temps. Le Xbox Game Pass va enfin accueillir le remake d’un des JRPG les plus cultes de l’histoire du jeu vidéo, FF7 Remake. Qui accompagnera Cloud et AVALANCHE ? Voici toutes les dernières nouveautés Xbox Game Pass d’octobre 2026.

Quelles sont les prochaines nouveautés du Xbox Game Pass ?

8 nouveaux jeux vont ainsi être déployés pendant les prochains jours. La tête d’affiche de cette nouvelle sélection est incontestablement FF7 Remake, première partie de la trilogie, qui se conclura justement au printemps 2027. Square Enix semble avoir à coeur qu’un maximum de joueurs plongent dans le début des aventures de Cloud et la résistance AVALANCHE avant le grand final de FF7 Revelation. Et pas de jaloux, ce sont bien l’ensemble des joueurs du Xbox Game Pass qui pourront arpenter Midgar et partir en balade avec Aerith. Pour le reste du programme, le service s’appuie, comme souvent, sur des productions indépendantes, certaines ayant déjà un succès d’estime, d’autres ne demandant qu’à se faire connaître.

Sur ce terrain, on vous recommande chaudement Mouthwashing, le petit succès surprise de l’horreur en 2024. Il suit l’équipage d’un cargo spatial après un crash qui les laisse à la dérive. Un jeu très court, parfait pour la soirée d’Halloween, mais également avec des thèmes très durs. Pour quelque chose de plus doux avec une ambiance parfaite pour la saison, il y a sinon The Séance of Blake Manor. Pour le reste, voici toutes les dernières nouveautés du Xbox Game Pass en octobre 2026 :

La liste des nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre 2026

Sandustry (Game Preview) (PC) – 21 octobre

(Game Preview) (PC) – 21 octobre Dodo Duckie (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 22 octobre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 22 octobre Scramble Knights Online (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 26 octobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 26 octobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) The Séance of Blake Manor (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 octobre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 octobre Final Fantasy VII Remake Intergrade ( Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 29 octobre

Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 29 octobre Mouthwashing (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 29 octobre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 29 octobre Plants vs. Zombies: Replanted (Cloud, console et PC) – 29 octobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, console et PC) – 29 octobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Terrible Lizards (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 29 octobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 29 octobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Pit of Goblin (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 3 novembre

Les jeux qui vont quitter le catalogue en octobre 2026

Comme toujours, ces nouveautés s’accompagnent toujours d’une vague de départs. Ce sont au total 9 jeux qui quitteront le service à compter du 31 octobre 2026. Les abonnés peuvent une nouvelle pois profiter d’une réduction de -20% sur l’ensemble des des titres concernés. Voici toutes les sorties du Xbox Game Pass :

Day of the Tentacle Remastered (Cloud, Console, & PC)

Dead Static Drive (Cloud, Console, & PC)

Deep Rock Galactic (Cloud, Console, & PC)

Full Throttle Remastered (Cloud, Console, & PC)

Grim Fandango Remastered (Cloud, Console, & PC)

Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console, & PC)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Console, & PC)

Wartales (Cloud, Console, & PC)

Wildgate (Cloud, Console, & PC)

Source : Xbox Wire