Dans le cadre de la mise à jour majeure d'avril pour son écosystème, la branche gaming de Microsoft ajoute de nombreuses fonctionnalités à divers éléments, dont son précieux Xbox Game Pass, notamment dans son palier Ultimate. Cela augure donc d'importants changements à plusieurs niveaux, que nous allons décortiquer plus en détail.

Le Xbox Game Pass Ultimate rejoint les nuages

L'ajout le plus important de cette mise à jour majeure d'avril pour l'écosystème de Xbox s'intéresse spécifiquement au Xbox Game Pass Ultimate. Toujours en Beta, le Xbox Cloud Gaming étend encore son influence, puisque la capacité de streamer une liste de jeux compatibles est désormais aussi accessible sur les consoles de la marque. Pour rappel, une telle chose était jusqu'alors disponible sur PC, smartphones, tablettes, les Smart TV Samsung, les appareils Amazon Fire TV et les casques Meta Quest. Pour y accéder sur consoles, il suffit de se rendre dans le menu « Mes jeux et applications > Bibliothèque > Jeux possédés et lancer les jeux affichant une icône de nuage.

Rappelons cependant que l'accès au Cloud Gaming de Microsoft sur consoles implique fatalement un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Pour rester sur le sujet, la mise à jour majeure d'avril ajoute de nouveaux jeux jouables en streaming, comme suit :

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Kill It With Fire

LEGO Marvel Superheroes

Lost Records: Bloom & Rage Tape 2

Monster Jam Showdown

Squirrel with a Gun

Subnautica 2

Wanderstop

L'ajout du support du Cloud Gaming sur consoles via le Xbox Game Pass Ultimate permet par ailleurs de pouvoir jouer à n'importe quel jeu installé sur une console Xbox sur n'importe quel appareil ou un navigateur via la fonctionnalité Remote Play. Les hubs des jeux se garnissent enfin de nouveaux affichages sur consoles, comme des statistiques de joueurs, des succès, les amis jouant actuellement à un jeu donné, les captures d'écran récentes et autres. Enfin la gestion de l'espace disque prix par les jeux sur consoles se garnit d'une fonctionnalité très intéressante, permettant de mieux gérer la chose en libérant de l'espace superflu.





© Xbox

D'autres ajouts importants pour l'application Xbox

Outre ces nombreuses nouveautés à destination des consoles Xbox, dont ceux offrant un avantage supplémentaire certain au Xbox Game Pass Ultimate, d'autres ajouts très attendus s'invitent bientôt cette fois sur l'application Xbox. Celle-ci se renforce en effet de plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'ajouter des jeux, rejoindre justement le Xbox Game Pass, ou encore récupérer des avantages liés au service d'abonnement directement depuis son smartphone. L'accès à ces nouveautés s'ouvre d'abord aux beta testeurs, avant d'être accessible à tout le monde prochainement.

© Xbox

Source : Xbox Wire