Ceux qui aiment les affrontements tendus, les impacts qui claquent et les matchs à haute intensité devraient garder un œil sur les Free Play Days sur le Xbox Game Pass de cette semaine. Xbox propose l’accès libre pour tout le monde à un jeu de baston très musclé, habituellement réservé aux joueurs confirmés. Et cette fois, pas besoin d’abonnement premium ni de carte bleue. Juste l’envie d’en découdre.

Un jeu gratuit pour tous pour les Free Play Days de ce weekend sur le Xbox Game Pass

Le jeu en question, c’est UFC 5, la dernière simulation de combat signée EA Sports. Et il est entièrement jouable gratuitement du 26 au 29 juin, dans le cadre des Free Play Days. Cette fois, pas besoin d’un abonnement spécifique. L’accès au jeu est ouvert à tous les joueurs Xbox, peu importe qu’ils soient abonnés ou non au Xbox Game Pass. Et si vous choisissez de l’acheter après l’avoir essayé, vous pourrez reprendre votre partie là où vous l’aviez laissée, avec vos succès et votre progression conservés.

Ce nouvel épisode dans le Xbox Game Pass mise gros sur le réalisme. Grâce au moteur Frostbite, UFC 5 propose des visuels détaillés, des animations soignées et une ambiance fidèle à l’univers du MMA. Mais c’est surtout le système de blessures dynamiques qui fait la différence. Un coup bien placé peut altérer la mobilité, la défense ou même forcer une intervention médicale. Ça change complètement la façon d’aborder un combat.

La foire aux bourre-pifs

Entrées spectaculaires, public réactif, tension palpable à chaque round… EA a soigné la mise en scène. On se croirait devant un vrai événement UFC, avec tout ce que ça implique : intensité, rythme, imprévus. Même si vous n’êtes pas fan de sport de combat, l’ambiance suffit à vous plonger dans le feu de l’action. Parfait pour se régaler sur le Xbox Game Pass.

L’accès est simple et rapide. Il suffit de passer par la fiche du jeu sur le Microsoft Store, ou de naviguer dans l’onglet "Abonnements" de votre console Xbox. Une section spéciale y rassemble les jeux gratuits du week-end via le Xbox Game Pass. Une fois UFC 5 installé, vous pouvez y jouer sans restriction. Et si vous décidez de l’acheter ensuite, votre progression, vos succès et votre Gamerscore seront automatiquement conservés.

Source : Microsoft