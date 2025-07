Si vous avez suivi l’actualité la semaine dernière, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que Xbox traverse actuellement l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Avec des milliers de licenciements annoncés, des annulations de jeux en pagaille et des fermetures de studios, la firme de Redmond s’est en effet attiré les foudres de millions de joueurs, et pas que. Car dans l’industrie, certaines personnalités n’ont elles aussi pas hésité à prendre position, à l’instar notamment de Raphael Colantonio.

Un ancien d’Arkane Studios fustige le Xbox Game Pass

Ex-fondateur d’Arkane Studios désormais à la tête de WolfEye Studios, celui qui s’est autrefois fait connaître pour son travail sur Dishonored et Prey n’a en effet pas manqué de profiter de la situation pour remettre sur le tapis un débat de plus en plus récurrent, à savoir le rôle que peut jouer le Game Pass dans cette malheureuse situation. « Pourquoi personne ne parle de l’éléphant dans la pièce ? *Tousse* » a-t-il notamment déclaré sur X en pointant directement du doigt le service de Xbox.

Car oui, le développeur ne s’en cache pas : à ses yeux, le Game Pass est néfaste pour l’industrie. « Je pense que le Game Pass est un modèle intenable qui nuit de plus en plus à l’industrie depuis une décennie, subventionné par l’« argent infini » de Microsoft » explique Colantonio à un internaute. « Mais à un moment donné, la réalité nous rattrape. Je ne pense pas que le Game Pass puisse co-exister avec d’autres modèles. Soit ils finiront par tuer tout le monde, soit ils abandonneront » conclut-il alors en dressant un portrait funeste de l’avenir chez Xbox.

Et il n’est pas le seul à le penser. « ‘Que se passera-t-il quand tout cet argent sera épuisé ?’ est la préoccupation qui revient le plus dans mon réseau, et l’une des principales raisons économiques pour lesquelles mes connaissances n’ont pas adopté ce modèle économique » explique Michael Douse, directeur de publication chez Larian Studios, de son côté. « L’idée d’argent infini n’a jamais eu de sens ». Ce à quoi Colantonio répond alors : « Je suis d’accord, et j’en ai marre de toutes les conneries qu’ils nous ont servies au début, du genre : ‘Ne vous inquiétez pas, ça n’a aucun impact sur les ventes’, pour admettre des années plus tard que ça en a totalement ».

Un service qui cannibalise les ventes

Car c’est précisément ce que cherchent à pointer du doigt les deux développeurs à travers cet échange : le fait que contrairement à ce que Xbox semble vouloir faire croire avec son discours, le Game Pass entraîne bel et bien une « cannibalisation des ventes ». « L’aspect économique n’a jamais été pertinent » ajoute d'ailleurs Douse, tout en reconnaissant malgré tout que « cela a contribué à réduire les risques pour les petites équipes possédant de nouvelles licences ou des projets risqués ».

« Je préfère largement la stratégie de ‘gestion du cycle de vie’ de Sony » conclut-il alors, adoubé par Colantonio : « Oui, la seule façon pour que le Game Pass puisse co-exister sans nuire à tout le monde, c’est pour le back catalogue ». Et cela, le créateur de WolfEye Studios en sait probablement quelque chose puisque son dernier projet en date, Weird West, a justement bénéficié d’une sortie dans le Game Pass. Étant donné sa prise de position, on imagine donc que les résultats de ce partenariat avec Xbox n’ont pas été des plus fructueux.