Et si les joueuses et les joueurs avaient enfin été entendus ? Des déclarations d'Asha Sharma, remplaçante de Phil Spencer chez Microsoft, ont leaké à propos du prix du Xbox Game Pass.

À l'ère des abonnements, le divertissement audiovisuel est devenu beaucoup plus accessible au grand public. Cela dit, quel que soit le domaine, les prix augmentent régulièrement. Le Xbox Game Pass ne fait pas exception. Nous avons encore pu nous en rendre compte récemment avec la réorganisation totale de l'abonnement. Évidemment, cela pèse sur les joueuses et sur les joueurs. Mais Microsoft pourrait bien reconsidérer sa tarification si on se fie à une note interne qui a fuité.

Baisse de prix en vue pour le Xbox Game Pass ?

Ça n'a pas été simple ces derniers temps pour les abonnés au Xbox Game Pass. Ils ont dû se familiariser à une toute nouvelle hiérarchisation de l'offre, désormais déclinée en trois paliers. Dans le même temps, Microsoft a entièrement revu sa tarification et pas vraiment dans le sens des clients. Les prix ont explosé, faisant d'un service au départ très accessible un coût qui pèse sur le compte en banque des joueuses et des joueurs.

Mais ce n'est pas le seul chamboulement qu'il y a eu chez Microsoft dernièrement. En effet, vous ne serez peut-être pas passé à côté du jeu des chaises musicales qu'il y a eu en coulisses. Les figures phares des Xbox Game Studios, Phil Spencer et Sarah Bond, ont laissé leur place à Asha Sharma et Mat Booty en février 2026. Une annonce inattendue qui pourrait être de bonne augure pour le Xbox Game Pass.

De fait, nos confrères du très sérieux média The Verge ont pu se procurer une note interne envoyée par Asha Sharma à ses employés. Dedans, elle reconnaît « dans un court laps de temps, le [Xbox] Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs ». Plus intéressant encore, elle écrit que Microsoft a besoin d’« une meilleure offre en termes de rapport qualité-prix ».

Les abonnés peuvent d'ores et déjà s'attendre à une réévaluation de la tarification du service de jeux à la demande. Sharma prévoit de le faire évoluer « vers un système plus flexible ». De son propre aveu, le « Game Pass est central en termes de valeur ajoutée en ce qui concerne le jeu vidéo chez Xbox ». L'enjeu est donc clair : préserver sa portée tout en repensant l'offre de sorte qu'elle soit plus attractive.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox Game Studios.