Le calendrier de sorties du Xbox Game Pass en ce mois de mai se montre en effet plutôt chargé. On retiendra notamment Hellblade 2, très attendu le 21 mai. D'ici là, les abonnés au service de Microsoft auront de quoi patienter avec ces trois nouveaux jeux.

Le catalogue du Xbox Game Pass se garnit de trois nouveaux jeux

Commençons dans l'ordre chronologique des arrivées, et par le jeu le plus intéressant des trois nouveaux arrivants. Chants of Sennaar, développé par le studio indépendant Rundisc en 2023, est arrivé sur le Xbox Game Pass le 15 mai (PC, Cloud et consoles). Il s'agit d'un jeu d'aventure/puzzle exclusivement solo dans lequel nous devrons réunir différents peuples d'une certaine tour en apprenant leurs langues respectives. Cette petite pépite indé a été encensée par la critique et le public, pour d'excellentes raisons. Si vous n'y avez jamais joué et que vous êtes abonné au service de Microsoft, vous pourrez découvrir pourquoi sans bourse délier.

Le 16 mai sont ensuite arrivés deux jeux estampillés Electronic Arts, via EA Play. En premier lieu, nous avons Immortals of Aveum (PC, Xbox Series et Cloud). Développé par Ascendent Studios et sorti également en 2023, il s'agit d'un FPS dans lequel nos armes sont des sortilèges. Le titre propose une solide direction artistique et un gameplay plutôt nerveux. Comme Chants of Sennaar, Immortals of Aveum est une expérience uniquement solo. Vous pourrez en tout cas le constater sans surcoût si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate.

Le dernier jeu déployé sur le service de Microsoft est EA Sports NHL 24 (Cloud), une fois encore via EA Play. Si vous êtes amateur de hockey sur glace, vous devriez donc vous faire plaisir avec ce titre. Celui-ci entend en effet proposer une expérience immersive, portée notamment par le moteur Fatigue, qui pèse sur l'endurance des joueurs. Il sera possible d'en profiter tant en solo avec un mode carrière qu'en multijoueur pour des parties plus intenses. EA Play oblige, il faut cependant disposer de la formule Ultimate pour y accéder.