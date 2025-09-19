Après de très bons jeux dans la première moitié de septembre 2025 comme I Am Your Beast, Hollow Knight Silksong ou encore Deep Rock Galactic Survivor, le Xbox Game Pass accueille cette semaine trois jeux qui ne déméritent clairement pas, dont notamment un à faire et refaire au moins une fois dans sa vie compte tenu du fait qu'il s'agit d'un rogue-lite proprement divin. Voyons tout cela plus en détail.

Trois nouveaux jeux à ne pas manquer sur le Xbox Game Pass

Entre le 18 septembre 2025 hier et aujourd'hui, ce sont ainsi trois nouveaux jeux qui rejoignent le catalogue du Xbox Game Pass pour ce mois-ci. Il s'agit pour le coup de trois titres radicalement différents, mais qui valent clairement le détour grâce à ce qu'ils proposent dans leurs genres respectifs. Il convient donc de les présenter individuellement par ordre de parution sur le service d'abonnement de Microsoft.

Frostpunk 2 (18 septembre 2025 - Cloud & Xbox Series - Ultimate et PC uniquement)

Sorti le 20 septembre 2024 sur PC et alors disponible le même jour sur le Xbox Game Pass, l'excellent Frostpunk 2 de 11 Bit Studios (à qui l'on doit aussi le tout aussi bon The Alters), revient jeter un froid sur le service, cette fois dans sa version consoles. Comme dans le premier opus, vous devrez à nouveau gérer une ville confrontée à un hiver éternel. Cette fois-ci, le pétrole devient la ressource clé pour garantir la survie de votre population. Les dilemmes moraux et éthiques sont toujours présents, et les décisions que vous prendrez auront des conséquences majeures sur votre ville. Il faudra gérer vos ressources avec soin, tout en maintenant l'ordre face aux rébellions potentielles, le tout porté par une direction artistique aussi belle que froide.

Wobbly Life (18 septembre - Cloud, PC & Xbox Series)

Le second nouveau jeu qui a rejoint le Xbox Game Pass ce 18 septembre 2025 est Wobbly Life, développé et édité par RubberBandGames et sorti Day One sur le service de Microsoft. Il s'agit d'un jeu bac à sable en monde ouvert basé sur la physique. Jouable avec des amis en ligne ou en coop local, il propose de et découvrir ensemble des jobs loufoques, ainsi que des mini-jeux et des missions déjantées. Sur Steam, ce tout nouveau jeu porté par une direction artistique très minimaliste a en tout cas fait des émules, avec déjà une moyenne d'évaluations « extrêmement positives » sur environ 700 avis.

Hades (19 septembre 2025 - Cloud, Console & PC)

On termine le tour d'horizon des derniers arrivages sur le Xbox Game Pass avec le plus divin du trois : nul autre qu'Hades premier du nom, développé par Supergiant Games et sorti en 2020. Alors que l'extrêmement attendu Hades 2 sort de son accès anticipé ce 25 septembre 2025 (pour l'heure uniquement sur PC et Nintendo Switch 2 cependant), vous pouvez donc (re)jouer à ce véritable chef d'œuvre indépendant, qui figure aujourd'hui encore clairement au panthéon des meilleurs rogue-lite de tous les temps. Accompagnez Zagreus dans sa rébellion contre son seigneur des enfers de père, recevez les faveurs des dieux de l'Olympe, et devenez l'équivalent d'un véritable dieu vous-même durant votre échappée des enfers, ou mourrez, encore et encore, en essayant. Gameplay divin, direction artistique à se damner, bande-son dantesque, il s'agit clairement d'un ajout du Xbox Game Pass à ne pas manquer si vous n'y avez encore jamais joué.

Source : Xbox