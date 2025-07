Xbox est actuellement dans la tourmente. Depuis deux ans maintenant, la firme de Redmond effectue régulièrement des coupes budgétaires, et ce sont les développeurs qui en font les frais. Pas plus tard qu’hier, le 2 juillet 2025, Microsoft a annoncé se séparer de plus de 9000 employés et la branche jeu vidéo a encore une fois été lourdement impactée. Un studio a fermé, trois jeux ont été annulés, et plusieurs utilisateurs ont tout bonnement décidé d’annuler leur abonnement au Xbox Game Pass face à la situation. De son côté, la marque verte n’a pas encore communiqué officiellement sur le chaos qui règne en interne, alors que l'inquiétude est palpable chez les studios comme les joueurs. Pendant ce temps, tout continue comme si de rien n'était, notamment pour le Xbox Game Pass. Trois nouveaux jeux ont ainsi rejoint le catalogue.

Trois nouveaux jeux débarquent dans le Xbox Game Pass

Si les membres du Game Pass Ultimate et PC ont clairement l’avantage avec les sorties day one qui leur sont réservées, Microsoft n’oublie pas pour autant le reste des abonnés. S’ils peuvent désormais s'asseoir sur les jeux dès leur lancement, la firme de Redmond gonfle leur catalogue à grand renfort de titres acclamés, de classiques et de productions indépendantes de qualité. Dès aujourd’hui, ils ont donc accès à trois jeux supplémentaires, dont deux qui sont considérés comme des monuments du JRPG. Voici sans plus attendre une petite présentation des nouveautés Xbox Game Pass, disponibles dès maintenant.

Trials of Mana (Console)

La légende Mana a eu le droit à un second souffle avec Visions of Mana il y a peu. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent désormais découvrir la genèse de la licence avec un épisode longtemps réservé au Japon. Remake intégral du bien nommé Seiken Densetsu 3, Trials of Mana suit l’histoire de six protagonistes aux histoires entremêlées, mais foncièrement différentes. À vous de choisir votre équipe, les différentes classes pour venir à bout d’une histoire qui se suit allègrement. Ce remake a également ajouté quelques capacités supplémentaires pour dynamiser les combats, une quatrième classe et même une aventure end-game. Vous pouvez le (re)découvrir dès maintenant avec votre abonnement au Xbox Game Pass.

Legend of Mana (console) rejoint aussi le Xbox Game Pass

Initialement sorti en 1999, le légendaire Legend of Mana a eu le droit à une version remasterisée en 2021. Ce quatrième épisode de la licence s’est démarqué à l’époque pour sa progression moins linéaire où vous pouviez choisir à l’envi l’environnement. Une plage, une grotte, une plaine, vous modelez l’expérience à votre convenance en fonction de vos décisions. Cette version disponible sur Xbox Game Pass comporte donc toutes les spécificités de ce JRPG, avec évidemment des graphismes plus au goût du jour.

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console, & PC)

Son nom ne vous dira peut-être rien comme ça, mais si vous aimez les jeux de plateforme, on vous conseille fortement de l’essayer. Ultimate Chicken Horse est donc un titre multijoueur où vous et vos camarades construisez le niveau à mesure que vous progressez en y plaçant par exemple des pièges mortels pour arriver au bout. Mais moins de participants atteignent la ligne d’arrivée, plus vous gagnez de points. Autant dire que tous les coups sont permis. Un très bon jeu pour des soirées entre potes donc, qui a su conquérir les joueurs grâce à son fun immédiat, ses différents modes de jeu et ses nombreux réglages. À découvrir dès maintenant avec le Xbox Game Pass.