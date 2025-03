Les abonnés Xbox Game Pass ne devraient toujours pas s'ennuyer en 2025. Après Avowed, le service accueillera Atomfall, le concurrent de Fallout, à partir du 27 mars 2025. Dès le mois prochain, celles et ceux qui ont souscrit à l'abonnement XGP Ultimate, et / ou PC Game Pass, pourront également découvrir le très prometteur South of Midnight ainsi que Clair Obscur Expedition 33, un nouveau RPG édité par Bandai Namco qui s'annonce absolument énorme. Mais une jolie surprise est désormais officiellement confirmée pour avril 2025.

Un jeu à suivre annonce sa sortie Series X|S et Xbox Game Pass

La liste des jeux Xbox Game Pass confirmés de 2025 est longue et elle risque encore de grossir. D'ailleurs, Microsoft vient de communiquer sur l'arrivée dans le service, et surtout sur Xbox Series X|S, de Towerborne. Un jeu qui est jouable depuis l'année dernière en accès anticipé sur PC via Steam. « L’attente est presque terminée ! Towerborne arrive sur Xbox Series X|S, PC Windows (via l’application Xbox) et dans le Game Pass le 29 avril 2025. Avant sa sortie en version 1.0, le jeu rejoint le programme Xbox Game Preview, vous permettant d’influencer son développement et d’aider à façonner l’avenir de cet action-RPG looter-brawler unique, développé par Stoic (créateurs de la trilogie The Banner Saga) » annonce le blog Xbox Wire.

Dans cet action-RPG jouable en solo ou à plusieurs, vous incarnez un Champion. Un être revenu du monde des esprits qui tout mettre en oeuvre pour protéger les habitants du Beffroi. Comme sur PC actuellement, la version de Towerborne disponible Xbox Game Pass dès le mois prochain sera l'early access. Ce sera l'un des nouveaux ajouts du programme Xbox Game Preview qui permet aux joueuses et joueurs d'approcher des titres en cours de développement.

Cette version qui arrive dans le Xbox Game Pass, et enfin sur Xbox Series X|S, amènera cependant des modifications importantes avec la mise à jour Maîtrise des Classes. Ce patch fournira notamment « un tout nouveau système de progression, des changements majeurs sur la carte du monde et les quêtes, ainsi que de nouveaux objets, ennemis et améliorations du gameplay et des fonctionnalités sociales » sur consoles comme sur PC. Si vous êtes curieux d'essayer Towerborne, rendez-vous le 29 avril 2025 sur le Xbox Game Pass.

Source : Xbox Wire.