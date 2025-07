Depuis ses débuts, le Xbox Game Pass séduit par la variété de son catalogue. Nous y trouvons autre de productions AAA que de pépites indépendantes. Il compte aussi un bon nombre de titres cultes et deux de plus s'y ajoutent aujourd'hui grâce à une compilation très attendue des fans.

Le Xbox Game Pass accueille un jeu de légende

Échauffez-vous ! Le Xbox Game passe s'offre une belle figure avec l'arrivée dès aujourd'hui de la compilation Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Développée par Iron Galaxy et éditée par Activision, cette version remastérisée redonne un coup de polish bien mérité aux deux opus cultes qui ont défini l'âge d'or des jeux de skateboard.

Après l'accueil chaleureux réservé à Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Activision a mis le temps pour concrétiser la suivante. Mais, ça y est, maintenant elle est là ! Les fans de la première heure comme les curieux peuvent dès à présent redécouvrir l'énergie old-school de cette licence de légende. Qui plus est, THPS 3 + 4 fait son entrée day one dans le Xbox Game Pass.

Grâce à l'abonnement Ultimate et PC du Xbox Game Pass, les abonnés peuvent lancer Tony Hawk's Pro Skatere 3 + 4 sans attendre. À eux les combos infinis, trick impossibles et autres timers tendus à tenir de cette véritable pépite arcade. Avant l'arrivée du nouveau Skate, les amateurs de glisse vont pouvoir s'en donner à cœur joie.

Qui plus est, la compilation Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 apporte pas mal de nouveauté à l'expérience originale. La bande-son fait peau neuve, mélangeant les titres des années 2000 à des morceaux plus récents. Mais, le gros du chantier, c'est surtout le mode carrière qui a été repensé pour s'adapter à un public plus moderne. Le multijoueur est également de retour en local et en ligne. C'est l'occasion parfaite pour en profiter avec vos proches et d'autres abonnés du Xbox Game Pass dès maintenant.