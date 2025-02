Après de longs mois de rumeurs et leaks, il semblerait que les choses se concrétisent et que Microsoft prépare une énorme surprise pour les abonnés au Xbox Game Pass, mais pas seulement. C'est du moins ce qu'avance un leaker très réputée s'agissant de tout ce qui touche à Xbox. Voyons cela de plus près sur notre planche à roulettes.

Un trick dément à venir sur le Xbox Game Pass et ailleurs ?

Cette semaine, la rumeur d'un grand retour de Tony Hawk, et plus précisément d'un Remaster des épisodes Pro Skater 3+4, faisant donc directement suite à Pro Skater 1+2, a reçu d'autres éléments particulièrement convaincants. Le skateur Tyshawn Jones confirmait en effet dans une récente interview qu'il serait présent « dans un Tony Hawk qui doit sortir, un nouveau remaster ». Puisqu'Activision Blizzard, l'éditeur du jeu, appartient désormais à Microsoft, cela se traduirait par une sortie de ce nouveau titre sur PC, PS5, Xbox Series, mais également le Xbox Game Pass.

Le leaker eXtas1s a ensuite rajouté sa pierre à l'édifice dans la vidéo consultable ci-dessous. Selon lui, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 devrait bien arriver prochainement, mais avec un très gros twist. Il serait en effet question d'un Shadow Drop durant le Xbox Games Showcase de juin prochain, dans le cadre du Summer Game Fest 2025. Le Remaster sortirait donc directement après la conférence sur PC, PS5, Xbox Series et le Xbox Game Pass.

Depuis, un teasing cette fois on ne peut plus officiel s'est cependant fait jour sur un autre jeu d'Activision : Call of Duty Black Ops 6. Sur la map Grind, très similaire à un niveau de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, on peut voir la date suivante : 4 mars 2025. En anglais, cela donne 3/4/2025 teasant donc potentiellement la sortie visiblement prochaine de sa suite, 3+4. Reste donc à voir ce qui nous attend le 4 mars à venir, ou courant juin lors du prochain Xbox Games Showcase s'agissant du retour de Tony Hawk sur PC, consoles et le Xbox Game Pass.

Sources : eXtas1s sur YouTube ; Insider Gaming