Trois nouveaux jeux font aujourd’hui leur entrée dans le catalogue du Xbox Game Pass et ils sont tous très différents les uns des autres. Entre une pépite indépendante, un titre pour les sportifs et un des nouveaux ténors du RPG occidental, Microsoft varie les plaisirs.

L'année s'annonce des plus charnières pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC. 2026 sera en effet marqué par de grosses sorties particulièrement attendues, Forza Horizon 6 et le retour de Fable en tête de peloton. Mais avant le retour de licences adorées, tous les abonnés pourront profiter de nouvelles entrées au catalogue, distillées au fil des jours et des semaines. Après avoir dévoilé la suite du programme pour février 2026, Microsoft vient de gonfler son offre avec trois nouveaux jeux, dont l'un des meilleurs RPG de sa génération.

The Witcher 3 rejoint le Xbox Game Pass

Dix ans après sa sortie, The Witcher 3 continue de marquer les esprits et il va s'inviter dans de nombreux autres. Ce monument du RPG occidental rejoint en effet le Xbox Game Pass pour l'ensemble des abonnés, dans son édition la plus complète. Elle comprend non seulement la mise à jour graphique Xbox Series, mais aussi les deux grandes extensions de l'histoire, Hearts of Stone et Blood and Wine, qui ajoutent environ 50 heures de jeu supplémentaires, ainsi que des tenues inspirées par la série Netflix et bien d'autres contenus. Un jeu déjà culte, à (re)découvrir dès maintenant via le Xbox Game Pass.

Changement radical de décor et d'ambiance avec la dernière simulation de football américain universitaire. EA Sports College Football 26 a connu un joli succès en Amérique, cœur de cible de l'éditeur. Pour cette édition, le géant américain a ajouté 2 700 nouvelles actions, 10 000 athlètes modélisés, plus de 300 entraîneurs réels ainsi que de nouvelles mécaniques tactiques et des ajustements qui viennent tous nourrir un gameplay enrichi, aussi bien en attaque qu'en défense. Si le Superbowl vous a donné envie de vous essayer au foot américain, le jeu est disponible via le Xbox Game Pass Ultimate.

Bande-annonce en anglais

Death Howl, une pépite indépendante

On termine avec la production indépendante de ce trio. Dans ce RPG tactique teinté de deck-building, vous suivrez Ro, une chasseuse prête à braver l'au-delà pour ramener son fils d'entre les morts. Direction les limbes du monde des esprits, un univers scindé en quatre royaumes et treize régions, où mythes oubliés et créatures tourmentées se disputent chaque recoin. Grâce à ses boss exigeants, sa variété de compétences, sa grande variété de decks et sa profondeur tactique, cette nouveauté Xbox Game Pass recueille aujourd'hui encore des avis extrêmement positifs.

Bande-annonce en anglais

Source : Xbox