Le Xbox Game Pass s'offre un nouveau jeu surprise très attendu. Non seulement c'est un titre absolument culte, mais il est désormais plus beau que jamais.

Après plusieurs semaines, et même plusieurs mois de rumeurs, la nouvelle est enfin tombée. Un très gros jeu s'est enfin officialisée et, bonne nouvelle, il intègre directement le Xbox Game Pass ! Voilà une occasion pour les abonnés de découvrir ou redécouvrir un titre culte d'une licence que nous n'avons même plus besoin de présenter. Réjouissez-vous, il est d'ores et déjà disponible !

Un classique renaît de ses cendres dans le Xbox Game Pass

Nous n'attendions plus que son annonce officielle et pourtant elle a pris tout le monde de cours ! Eh oui, Bethesda a dévoilé sa grande surprise : The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered est bien une réalité. Plus encore, le jeu est disponible depuis hier sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une autre bonne nouvelle accompagne ce shadow drop, à savoir qu'il a immédiatement rejoint le service de jeu à la demande de Microsoft, le Xbox Game Pass.

Cette refonte graphique sous Unreal Engine 5 d'un des titres les plus cultes de l'histoire vidéoludique a de quoi réjouir les fans de RPG. Alors que le sixième opus se fait toujours attendre et que Skyrim a été plus qu'éculé de toutes part, ce remaster de The Elder Scrolls 4 est l'occasion idéale pour redécouvrir le jeu dans une version modernisée, facilement qui plus est via le Xbox Game Pass.

Dès maintenant, les joueuses et les joueurs peuvent redécouvrir Cyrodiil avec des graphismes retravaillés et des textures remises au goût du jour. Attendez-vous à une immersion inégalée jusqu'à présent dans The Elder Scrolls 4. D'autant que le Remastered tourne en 4K à 60 FPS, pour un meilleur confort de jeu. Sans compter que l'interface a été soignée et des options d'accessibilité ajoutées. Voilà qui saura tirer parti des performances de votre machine, que vous jouiez sur Series X|S ou PC via le Xbox Game Pass.

The Elder Scrolls 4 Remastered est le fruit de la collaboration entre Bethesda et Virtuos. Ce dernier s'est attaché à rendre honneur à l'expérience initiale tout en la modernisant. Qui plus est, le jeu intègre les extensions de la version originelle. Pas besoin de repasser à la caisse donc, d'autant plus si vous passez par le Xbox Game Pass. Alors, profitez de l'histoire complète de ce titre phare du milieu des années 2000.