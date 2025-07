Le mois de juillet ne fait que commencer ! Avec lui, les opportunités de jouer à moindre coût ne manquent pas. Certains iront par exemple découvrir les nouveaux titres offerts via le PS Plus, tandis que les joueurs PC ont l'embarras du choix entre l'Epic Games Store, Steam ou encore Prime Gaming. Enfin, réunissant le meilleur des deux mondes, le Xbox Game Pass vous donne accès à de nouveaux jeux sur console et PC. Deux nouveaux sont disponibles, ça va vous plaire.

The Ascent est de retour dans le Xbox Game Pass

Les amateurs de jeux d'action vont s'en donner à cœur joie avec The Ascent, de retour dans le catalogue de jeux à la demande de Microsoft ! Développé par les équipes de Neon Giant, ce twin-stick shooter en vue isométrique vous met face à des hordes d'ennemis à terrasser dans un univers cyberpunk à la Bladerunner.

Malgré son univers prometteur, le scénario n'est pas des plus captivants. En revanche, vous devriez être bien occupé entre l'exploration enivrante, couplée à une dimension RPG, et les affrontements aussi frénétiques que brutaux. The Ascent est disponible depuis le 8 juillet dans le Xbox Game Pass, sur console et PC, ainsi que via le Cloud.

Minami Lane, la nouvelle pépite du XGP

Vous rêvez d'une expérience plus reposante ? Alors Minami Lane est pour vous ! Sorti en février 2024 sur PC, ce cosy game arrive enfin sur console et en plus dans le Xbox Game Pass. Tout mignon et facile d'accès, il vous invite à concevoir votre propre rue japonaise avec les habitations, commerces et décorations de votre choix. Avec une évaluation « extrêmement positive » sur Steam, la formule a plu visiblement !

Avec une durée de vie estimée entre 2 et 4 heures pour voir le bout de l'objectif, Minami Lane s'offre comme une parenthèse fraîche et relaxante dans votre journée. Disponible dès aujourd'hui, mercredi 9 juillet, il est uniquement inclus dans la formule d'abonnement Ultimate et PC du Xbox Game Pass. En effet, il s'agit d'une sortie day one sur console. Ceci exlique donc cela.