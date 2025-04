Le Xbox Game Pass va accueillir très prochainement un nouveau jeu aux promesses intersidérales. On a enfin la date de sortie et ça arrive day one alors tenez-vous prêt.

La conférence Triple-I Initiative a été riche en annonces hier soir ! Consacrée à la scène indé, c'est un rendez-vous souvent propice aux découvertes. C'est aussi l'occasion d'avoir du nouveau de jeux qu'on surveille attentivement, mais qu'on ne voit pas ailleurs. Dans le lot, nous avons enfin eu droit à une date de sortie très attendue, celle d'un jeu “gratuit” du Xbox Game Pass qui précise davantage son arrivée au mois de juin 2025.

Il va encore y avoir de belles choses à tester dans le Xbox Game Pass cette année. Les abonnés ont déjà de quoi être ravis avec la sélection d'avril, et ce n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin. Le service de jeux à la demande comptera bientôt dans son catalogue un nouveau titre ambitieux. On pense ici à The Alters, la nouvelle production de 11 bit studios.

Le nouveau jeu de science-fiction du studio veut rendre un bel hommage au genre avec une aventure dépaysante et remplie de surprises. De fait, vous y incarnerez Jan Dolski, survivant unique d'une expédition a mal tourné. Désormais bloqué sur une planète peu hospitalière, vous allez reformer un équipage à votre image. Votre héros va créer des doubles de lui-même, les « Alters », dont la personnalité s'inspire de ses diverses expériences passées. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est une des pépites du Xbox Game Pass qu'on attend impatiemment ?

Même si, après une première prise en main par notre cher Camille, l'ensemble doit encore convaincre, The Alters est un jeu assurément plein de promesse. Misant sur l'exploration et le craft, la gestion de la base devrait être assez complète. Mais, c'est la narration qui éveille surtout la curiosité. 11 bit studios nous donne donc enfin rendez-vous pour découvrir sa prochaine nouveauté. Le jeu arrivera officiellement le 13 juin 2025, sur Xbox Series X|S (et donc day one dans le Xbox Game Pass), PS5 et PC.