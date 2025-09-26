Le mois de septembre est loin d'être fini pour le Xbox Game Pass ! Un énième jeu débarque dans le catalogue à la demande, c'est d'ores et déjà disponible.

Face au PS Plus Extra, il ne tremble pas. Le service de Microsoft continue de s'enrichir de nouveautés de toutes parts. Les entrées dans le catalogue du Xbox Game Pass se sont succédées ces derniers jours et ce n'est pas terminé. Un autre titre y fait son arrivée même pas un mois après sa sortie. C'est donc l'occasion pour une grande partie des abonnés de tester un jeu récent qui pourrait devenir un incontournable sur la durée, à condition de faire ses preuves.

Une nouveauté de plus dans le Xbox Game Pass pour septembre

C'est un mois décidément bien garni pour le Xbox Game Pass ! Ne serait-ce que cette semaine, 4 jeux ont rejoint le catalogue à la demande de Microsoft. Mais la sélection de septembre en a encore en réserve pour les abonnés. Après Endless Legend 2, Sworn, Peppa Pig et Visions of Mana, un cinquième jeu est désormais accessible sur PC et via la formule Ultimate.

Disponible dans le Xbox Game Passe depuis le 24 septembre 2025, Terminull Brigade a marqué le coup en s'offrant une belle vitrine à l'occasion du Tokyo Game Show. Ainsi, ce nouveau venu sur la scène des Hero-shooter a rappelé son lancement dans le service en donnant un nouvel aperçu de son univers futuriste délirant. Mêlant des mécaniques de loot et de roguelike, agrémentées d'une bonne dose d'action, ce pourrait être une alternative aux Marvel Rivals et autres concurrents.

Un mois après son lancement sur PC, Terminull Brigade a tout de même encore quelques efforts à faire pour convaincre. À ce jour, les évaluations Steam sont « moyennes », voire « plutôt négatives ». Malgré le fun reconnu globalement, on lui reproche une mauvaise optimisation, un free-to-play qui ne récompenserait pas assez les joueurs et, surtout, une absence de ces derniers pour le matchmaking. Cela dit, son arrivée dans PC Game Pass pourrait changer la donne !

Qui plus est, Terminull Brigade offre tout un tas de cadeaux pour les abonnés au Game Pass, dont un skin saisonnier et des bonus mensuels. Aussi, le Hero-shooter s'offrira en outre une collaboration de prestige avec Evangelion à partir du 30 novembre 2025. Nous noterons enfin qu'encore plus de joueurs pourront profiter de celle-ci, puisqu'il débarquera en exclusivité console sur Xbox Series X|S le 31 octobre prochain.