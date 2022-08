Comme annoncé par Tom Henderson il y a quelques heures, Microsoft a officialisé l'ajout d'un jeu aussi adoré que détesté, Death Stranding Director's Cut, dans le Xbox Game Pass PC.

Death Stranding sur le Xbox Game Pass PC

Fini le teasing ! Death Stranding Director's Cut fait partie des softs Xbox Game Pass PC du mois d'août 2022, et arrivera le 23 plus exactement. Dans cet abonnement spécial, différent de celui des consoles Xbox, on note aussi l'arrivée de six jeux légendaires en dernière minute.

Un jeu PlayStation sur le service du concurrent, bizarre et incroyable ? Non. Sur PC, le titre est publié par 505 Games, donc il est fort possible que les négociations aient eu lieu directement entre l'éditeur et Microsoft. L'IP appartient néamoins bel et bien à Sony Interactive Entertainment, qui touchera peut-être un petit quelque chose. Ou pas.

Dans Death Stranding, le joueur est invité à reconstruire un pays en perdition. Une œuvre singulière qui a été plus impactante pour certains après ce que le monde a vécu avec la pandémie de Covid-19. Pour le reste, on vous laisse le plaisir ou le déplaisir de la découverte.

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l'au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée. Sam Bridges a pour mission de donner de l'espoir à l'humanité en reconnectant tous les survivants d'une Amérique décimée. Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ?

Une version complète

Death Stranding Director's Cut comporte des missions scénarisées absentes de la version originale. Ainsi que des nouveautés dispensables pour un premier run, qui visent à faciliter votre périple, ou des activités annexes comme un stand de tir et une piste de course. La version Game Pass est identique à la version PC et bénéficie par conséquent de caractéristiques comme la prise en charge des écrans ultra-wide, la possibilité de dépasser les 60fps etc.

Avec cela, les abonnés Xbox Game Pass PC seront donc à jour pour Death Stranding 2.