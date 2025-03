Le Xbox Game Pass ne va rien se refuser cette année et compte bien intégrer les prochains jeux Xbox, mais aussi certaines sorties majeures d'éditeurs ou studios tiers. Parmi les ajouts les plus importants, il y aura South of Midnight, Doom the Dark Ages, Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight Silksong... Oui, bon, l'espoir fait vivre pour le metroidvania indépendant de Team Cherry, mais s'il finit bien par sortir cette année, il sera disponible day one dans l'abonnement de Microsoft comme annoncé il y a un bon bout de temps maintenant.

Le remake d'un jeu acclamé day one dans le Xbox Game Pass ?

C'est une nouvelle année solide pour le Xbox Game Pass et visiblement, le service préparerait encore une énorme surprise aux abonnés. Si l'on en croit extas1s, qui a leaké des jeux prévus dans l'abonnement avant l'annonce officielle, le remake de Persona 4 serait disponible « gratuitement » dès son lancement. Si le jeu n'a pas encore été révélé, les preuves de son existence s'accumulent. Au-delà d'un possible teasing de la chanteuse Shihoko Hirata, qui est à l'origine des thèmes musicaux de P4, le nom de domaine p4re.jp a été enregistré.

S'il se passe la même chose qu'avec le remake de P3, Persona 4 Reload pourrait être annoncé dans quelques semaines. On peut par exemple imaginer une révélation au Summer Game Fest 2025 pour une sortie d'ici la fin de l'année sur consoles et PC. Cela reste à confirmer évidemment, mais à priori, Persona 4 Reload pourrait donc être offert aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. C'est en tout cas ce qu'extas1s dit avoir appris de ses sources qu'ils considèrent comme étant « assez fiables ».

Faut-il croire à l'arrivée de Persona 4 Reload day one dans le Xbox Game Pass ? Au vu de la relation entre Atlus / SEGA et des précédents, il y a effectivement une très forte probabilité que ça se produise. En effet, Persona 3 Reload ainsi que Persona 5 Tactica avaient été offerts dès leur lancement dans le Xbox Game Pass. Dans le cas de P3 Reload, les abonnés XGP Ultimate avaient même eu le droit au pass d'extension du jeu.

Crédits : Atlus.

Source : extas1s.