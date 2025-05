Chaque semaine, Xbox offre une sélection de jeux à essayer sans frais supplémentaires pour les abonnés Xbox Game Pass. Que vous soyez membre Core, Standard ou Ultimate, vous pouvez découvrir de nouveaux titres gratuitement le temps d’un week-end. Cette fois ils sont un peu moins nombreux que d'habitude avec seulement deux titres, mais l'un d'eux est excellent.

Deux jeux gratuit le temps d'un weekend sur le Xbox Game Pass

Le premier jeu gratuit du Xbox Game Pass pour le week-end est Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs. Ce nouveau titre revisite le célèbre Pac-Man à la sauce Battle Royale. Dans Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, jusqu’à 64 joueurs s’affrontent en ligne dans un gigantesque labyrinthe composé de zones interconnectées. Le but est simple : survivre plus longtemps que les autres tout en accumulant des points. On retrouve les éléments classiques de la licence, les pac-gommes, les fantômes, les fruits bonus mais aussi une nouveauté de taille : la possibilité d’envahir les labyrinthes d'autres joueurs pour les éliminer. L’action est rapide, intense, et la stratégie est essentielle pour éviter de se faire croquer. Un jeu parfait pour les amateurs de compétition arcade et de sessions rapides entre amis.

À l’opposé du ton frénétique de Pac-Man, Still Wakes the Deep propose une aventure narrative à la première personne, centrée sur l’horreur psychologique et l’exploration. Ce jeu sur le Xbox Game Pass nous plonge dans les années 1970, sur une plateforme pétrolière isolée en mer du Nord. Vous incarnez un ouvrier confronté à un phénomène surnaturel qui perturbe gravement la structure, l’environnement et l’état mental des membres de l’équipage. L’ambiance est pesante, le sound design soigné, et l’approche très immersive. Développé par The Chinese Room, connu pour des jeux contemplatifs et narratifs comme Dear Esther et Everybody’s Gone to the Rapture, ce titre mise sur la tension progressive et l’angoisse plus que sur l’action brute. Un jeu qui séduira les amateurs d’histoires mystérieuses et d’expériences atmosphériques.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

Still Wakes the Deep

Comment en profiter ?

Pour accéder à ces deux jeux gratuitement, il suffit d’avoir un abonnement actif au Xbox Game Pass Core, Standard ou Ultimate. Les titres sont disponibles en téléchargement via la section Free Play Days du Microsoft Store ou directement depuis votre console Xbox. Comme d’habitude, toute progression réalisée sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu par la suite.

Source : Microsoft