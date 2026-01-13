Un an et demi après sa sortie, Star Wars Outlaws rejoint officiellement le catalogue du Xbox Game Pass, où il est disponible sans surcoût supplémentaire pour les abonnés.

Pour Xbox, l’année commence sur les chapeaux de roue. En effet, alors que la firme de Redmond se prépare d’ores et déjà pour sa première grosse conférence de 2026, qui braquera notamment les projecteurs sur les très attendus Fable, Forza Horizon 6 et Beast of Reincarnation, la première salve de jeux Xbox Game Pass commence progressivement à faire son arrivée sur le service. Et après Final Fantasy 1, Rematch ou encore Warhammer 40 000: Space Marine, l’heure est venue pour Xbox de sortir l’artillerie lourde.

Star Wars Outlaws est maintenant disponible dans le Xbox Game Pass

Car oui, comme annoncé il y a de cela quelques jours, c’est aujourd’hui que Star Wars Outlaws fait son arrivée dans le Xbox Game Pass, où il rejoint officiellement les formules Ultimate et PC. Pour les fans de Star Wars qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir ce jeu signé Massive Entertainment (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora), c’est donc le moment ou jamais d’en profiter sans sans surcoût supplémentaire, à condition bien sûr de disposer d'un abonnement actif au service.

Mettant en scène les aventures de Kay Vess, une hors-la-loi, et de son adorable compagnon, Nix, Star Wars Outlaws s’impose comme le premier véritable jeu en monde ouvert dans l’univers de la franchise. Plus que jamais déterminée à regagner sa liberté pour commencer une nouvelle vie, Kay se lance ainsi dans une grande épopée intergalactique au cours de laquelle elle est amenée à combattre les syndicats du crime, dans un récit se déroulant entre les événements des films L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi.

Et en dépit de ses quelques défauts, qui lui auront valu une réception que d’aucuns pourraient qualifier de trop sévère à sa sortie, Star Wars Outlaws n’en demeure pas moins un jeu à faire pour tous les fans de l’univers de George Lucas. Car au-delà de sa formule de gameplay conventionnelle, le titre de Massive a le mérite de nous immerger comme il se doit dans l’incroyable monde de Star Wars. Autant profiter de sa présence dans le Xbox Game Pass pour lui laisser sa chance, donc.

