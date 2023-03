Alors que les nouveaux ajouts sont moins nombreux qu’à l’accoutumée chaque début de mois depuis la nouvelle année, le catalogue du Xbox Game Pass continue ses va et vient au fil des semaines. Mars 2023 commencera néanmoins avec un premier lot de sorties, dont plusieurs titres très appréciés, pour ne pas dire quelques pépites de la scène indépendante.

Profitez d'une remise exceptionnelle de 14 % sur la clé Xbox Live Gold de 12 mois, ainsi son prix passe de 50 à 43 € avec le code promo « GAMEBLOG ». > Découvrez l'offre

Les sorties de Xbox Game Pass de mars 2023

Le Xbox Game Pass bouscule quelque peu ses vieilles habitudes. Désormais, Microsoft semble communiquer plus tardivement sur les futurs ajouts au catalogue, quitte à révéler en même temps les ultimes jeux du mois en cours et les premiers de celui à venir. On sait donc que le début de mars 2023 sera marqué par les arrivées de F1 22, Wo Long : Fallen Dynasty et Valheim. Quelques autres jeux devraient néanmoins être annoncés prochainement. S’il y a moins d’entrées que ce à quoi Microsoft a habitué les abonnés, les sorties, elles, continuent à la même cadence. La première vague de départs est d’ores et déjà connue. Ce sont en effet 8 jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass le 16 mars 2023, à savoir :

Goat Simulator

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel's Guardians of the Galaxy

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape: The Nonary Games

F1 2020 (EA Play)

Il vous reste donc un peu moins de deux semaines pour les essayer avant leur départ du Xbox Game Pass. Comme d’habitude, celles et ceux qui souhaiteraient conserver certains titres de cette sélection profiteront d’une remise de 20% sur leur achat. On retrouve alors dans le lot plusieurs excellents jeux. A commencer par Marvel's Guardians of the Galaxy, seul véritable AAA de la liste qui s’était révélé être une bonne surprise. Difficile de ne pas mentionner les excellentissimes Undertale et Kentucky Route Zero TV Edition, qui sont des immanquables pour les fans de jeux indépendants. Zero Escape The Nonary Games est quant à lui particulièrement apprécié par les amateurs du genre.Il faudra cependant s’y mettre rapidement, car le visual novel demande une trentaine d’heures pour être terminé.