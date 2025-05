Comme souvent en début de mois, le Xbox Game Pass s’apprête à faire un peu de ménage. Plusieurs titres quitteront bientôt le catalogue, et on connaît la liste des jeux concernés pour mai 2025.

Microsoft a confirmé qu’une nouvelle vague de titres sera retirée du Xbox Game Pass dans le courant du mois de mai. Au total, huit jeux quitteront le service aux alentours du 15 mai 2025. Comme à l’accoutumée, ces départs s’inscrivent dans la rotation régulière du catalogue, qui repose sur des accords de disponibilité à durée limitée.

Les sorties Xbox Game Pass de mai 2025

Parmi les jeux qui quitteront prochainement le service Xbox Game Pass, on retrouve Brothers: A Tale of Two Sons, un jeu narratif salué pour sa mise en scène émotionnelle et sa mécanique de coopération en solo. Dune: Spice Wars, pour sa part, est un jeu de stratégie en temps réel basé sur l’univers de Frank Herbert, mêlant gestion, exploration et politique.

On retrouve aussi Planet of Lana, connu pour sa direction artistique très soignée et son gameplay proche de Limbo ou Inside, quittera lui aussi le catalogue. Autre départ notable : Chants of Sennaar, une production indépendante originale centrée sur la traduction et la reconstitution de langues oubliées, acclamée pour son approche atypique.

Les autres jeux concernés du Xbox Game Passincluent Hauntii, une aventure stylisée à l’esthétique singulière récemment lancée ; Little Kitty, Big City, qui mise sur l’exploration urbaine du point de vue d’un chat ; The Big Con, un jeu narratif situé dans les années 90 où l’on incarne une adolescente impliquée dans des arnaques. Enfin Jurassic World Evolution 2, la simulation de parc à dinosaures publiée par Frontier.

La liste des jeux

Les abonnés ont encore quelques jours pour jouer à ces titres avant leur retrait du Xbox Game Pass. Microsoft n’a pas précisé de date exacte, mais la suppression devrait intervenir autour du 15 mai, comme c’est généralement le cas pour ce type de rotation.

Brothers: A Tale of Two Sons

Dune: Spice Wars

Hauntii

Jurassic World Evolution 2

Chants of Sennaar

Little Kitty, Big City

The Big Con

Planet of Lana

Source : Microsoft