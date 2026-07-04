L’ambiance reste décidément morose dans l’industrie du jeu vidéo. Sony a acté la fin des jeux physiques d’ici au début 2028, quelques jours seulement après que Rockstar ait confirmé la commercialisation de boîtes sans disque pour GTA 6. Puis il y a le cas de Xbox. Le géant américain traverse une période particulièrement agitée et se préparerait en interne à une véritable hécatombe. Cela pourrait entraîner la fermeture de plusieurs studios, en plus d’une énième vague de licenciements massive. Alors que la firme de Redmond est à la fois en pleine crise et en pleine restructuration, la routine continue pour le Xbox Game Pass. Le service s’apprête ainsi à effectuer sa première rotation mensuelle, et Microsoft a déjà dévoilé les premières sorties de juillet 2026.

Les premières sorties du Xbox Game Pass de juillet 2026 dévoilées

Le programme de juillet 2026 commence déjà à prendre forme, notamment grâce aux jeux disponibles dès leur lancement. Alors qu’il se murmure que Microsoft pourrait freiner ses investissements auprès des éditeurs tiers pour qu’ils proposent leurs jeux dans le Xbox Game Pass, les prochaines semaines seront malgré tout rythmées par plusieurs nouveautés. A commencer par les deux têtes d’affiche, Palworld, qui sortira enfin de son accès anticipé, et surtout Halo Campaign Evolved, remake du tout premier épisode particulièrement attendu par une frange de fans nostalgiques. Mais comme tout service d’abonnement, le Xbox Game Pass opérera son traditionnel jeu de chaises musicales. Dès le 15 juillet 2026, les jeux de la liste ci-dessous quitteront le catalogue. Rappelons toutefois que les abonnés peuvent profiter d’une réduction de 20% sur l’ensemble des titres sortants en cas d’achat.

Les premières sorties de juillet 2026

Back to the Dawn

Dungeons Of Hinterberg

EA SPORTS FC 24 (Xbox Series X|S, Xbox One, & PC)

Golf With Your Friends & (version Windows )

My Friendly Neighborhood

PowerWash Simulator

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Super Fantasy Kingdom (Game Preview)

Techtonica (Game Preview)

Whiskerwood (Game Preview)

Stellaris

Bande-annonce en anglais

Les nouveautés confirmées du Xbox Game Pass de juillet 2026