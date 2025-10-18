Après un mois d'octobre 2025 déjà bien chargé pour le Xbox Game Pass avec notamment Ball X Pit, Keeper ou encore Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2 à venir dans les prochains jours, le service d'abonnement de Microsoft a encore de très grosses cartouches en réserve pour novembre 2025. Malheureusement, il sera pour la plupart nécessaire de passer par le palier Ultimate désormais au tarif très controversé de 26,99 euros afin d'en profiter dès le jour de leurs sorties. Voyons tout de même ce qui nous attend le mois prochain.

Un énorme mois de novembre 2025 en perspective sur le Xbox Game Pass

On compte en effet pour l'instant six jeux confirmés comme arrivant courant novembre 2025 sur le Xbox Game Pass, avec de nombreux noms prestigieux dans leur genre. Il convient donc de leur accorder tout le crédit qu'ils méritent en les présentant plus en détail individuellement, par ordre de sortie sur le service d'abonnement Microsoft.

Football Manager 26 (4 novembre 2025

Après une absence remarquée l'année dernière, Football Manager 26, développé par Sports Interactive et édité par SEGA revient en force et riche en nouveautés notamment sur le Xbox Game Pass, avec un coup d'envoi prévu dès le 4 novembre 2025. Une interface utilisateur entièrement repensée (moteur de jeu Unity) avec une identité visuelle rafraîchie, l'ajout du football féminin et de la Premier League anglaise : tout cela promet une expérience de jeu améliorée.

Voidtrain (4 novembre 2025

Le même jour arrive sur le Xbox Game Pass un titre radicalement différent, mais qui suscite clairement l'intérêt avec son ambiance atypique : Voidtrain, développé par Nearga et édité par HypeTrain Digital. On y incarne en effet un ingénieur propulsé dans l'étrange et mystérieux Void, un monde avec sa propre histoire, ses propres règles et son propre avenir, le tout étant centré sur un intrigant système ferroviaire. Il faudra alors construire et améliorer son train, fabriquer des armes puissantes, et affronter divers ennemis afin de survivre seul ou avec des amis dans les paysages surréalistes du Void.

1000xRESIST (4 novembre 2025)

Voilà encore un jeu qui débarque sur le Xbox Game Pass le 4 novembre 2025, qui plus est encore un titre pour le moins atypique : 1000xRESIST, développé par Sunset Visitor, édité par Fellow Traveler Games et sorti en 2024. Il est en effet cette fois question d'une aventure de science-fiction se déroulant dans un monde où une terrible maladie s'est propagée suite à une invasion extraterrestre. On y incarne un Observateur au service de ALLMOTHER, mais qui va découvrir un secret bouleverser qui pourrait radicalement changer la perspective du monde. Le tout se joue sous la forme d'un habile mélange entre aventure à la troisième personne, roman visuel et simulateur de marche à la première personne.

Whiskerwood (6 novembre 2026)

On change enfin de jour pour le prochain jeu confirmé à venir sur le Xbox Game Pass en novembre 2025, et plus précisément le 6 du mois : Whiskerwood, développé par Minakata Dynamics et édité par Hooded Horse. Cela s'accompagne également d'un total changement de registre, puisqu'il est cette fois question d'un city builder un peu particulier, étant donné qu'on y assiste à un jeu de chat et de la souris qui pousse le concept particulièrement loin.

Winter Burrow (12 novembre 2025)

On reste sur de mignonnes créatures à moustache avec le cinquième jeu confirmé à venir le mois prochain sur le Xbox Game Pass, et plus précisément le 12 novembre 2025 : Winter Burrow, développé par Pine Creek Games et édité par Noodlelake Studios. On y incarne donc une souris qui revient de la grande ville et retrouve la maison de son enfance en ruine. L'objectif sera ainsi de redonner vie à son terrier dans ce jeu de survie cosy porté par une superbe direction artistique.

Call of Duty Black Ops 7 (14 novembre 2025)

Le plus gros morceau des sorties confirmées du Xbox Game Pass pour le mois prochain arrive donc à la toute fin de ce récapitulatif, et il s'agit bien évidemment de Call of Duty Black Ops 7, développé par Treyarch et Raven Software, édité par Activision, et qui arrivera le 14 novembre 2025. Ce septième épisode de la saga Black Ops laisse de côté la Guerre Froide pour proposer un conflit plus futuriste, qui devrait donc s'accompagner de quelques modernités bienvenues, dont notamment le tant demandé abandon du SBMM, pour le plus grand plaisir de la communauté. De quoi faire trembler le mastodonte Battlefield 6 ? Verdict dans un peu moins d'un mois.

