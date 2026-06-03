En attendant l'annonce officielle de Microsoft sur ce que nous réserve le Xbox Game Pass en juin 2026, l’heure est venue de découvrir la liste des prochaines sorties du catalogue.

Tandis que nous entamons tout juste le mois de juin, une grande question se pose actuellement au sein de la communauté Xbox : quels seront les prochains titres à venir dans le Xbox Game Pass ? En effet, alors que le service accueillait hier les deux dernières entrées de la seconde moitié de mai 2026 avec Final Fantasy 6 et Jurassic World Evolution 3, tous les regards sont maintenant naturellement tournés vers ce qui nous attend au mois de juin. Mais avant de le découvrir, place d’abord à la liste des prochaines sorties du Xbox Game Pass.

Les prochaines départs du Xbox Game Pass révélées

Car oui, entre deux salves de nouveaux titres, le service de Microsoft n’a malheureusement pas d’autre choix que de faire un peu de ménage au sein de son catalogue, qui perd ainsi un certain nombre de jeux en cours de route. Et alors que l’annonce officielle de la compagnie ne devrait désormais plus trop tarder à tomber, le fait est que nous connaissons d’ores et déjà la liste des prochains titres amenés à quitter le Xbox Game Pass le 15 juin prochain :

Jurassic World Evolution 2

Lost in Random: The Eternal Die

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition

Scott Pilgrim vs the World: The Game – Complete Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Splitgate: Arena Reloaded

Notons que le média True Achievements, qui est à l’origine de cette information, précise que le cas de Splitgate: Arena Reloaded est un peu à part. Car si le titre de 1047 Games est en réalité gratuit pour les joueurs, il semblerait que sa présence ici traduise en fait la fin des cadeaux offerts jusqu’à présent aux abonnés du Xbox Game Pass. Gageons que nous aurons davantage de détails à ce sujet lorsque l’annonce de Microsoft tombera officiellement.

Et justement, à quel moment peut-on s’attendre à la voir tomber ? Incessamment sous peu, nous conterons nous d’affirmer. Car à ce stade, cela pourrait bien n’être qu’une question d’heures, surtout sachant que nous n’avons plus aucune visibilité sur les prochaines sorties du Xbox Game Pass. Toutefois, avec le Xbox Games Showcase 2026 qui arrive ce dimanche, la firme de Redmond pourrait bien nous faire patienter jusque-là avant de faire sa grande annonce.

Source : TrueAchievements