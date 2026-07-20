Comme toujours, les services d'abonnement consoles comme le Xbox Game Pass et le PS Plus doivent régulièrement procéder à une rotation de leurs offres afin d'essayer de renouveler leur catalogue. En attendant de connaître exactement le programme du service de Microsoft en août 2026, on sait d'ores et déjà la liste des huit jeux qui vont le quitter à la date butoir du 31 juillet 2026.

Huit jeux vont quitter le Xbox Game Pass ce 31 juillet 2026

Le Xbox Game Pass a en effet dévoilé en amont de leur départ les huit jeux qui quitteront le service à la fin du mois afin de laisser de la place aux suivants. Si d'aventure ils vous intéressent, vous avec donc encore une dizaine de jours pour en profiter via le service d'abonnement de Microsoft. Voici donc l'ensemble des jeux concernés :

Back to the Dawn : RPG narratif d'évasion carcérale où l'on incarne un journaliste ou un détective infiltré cherchant à démêler des complots et à s'échapper d'une prison de haute sécurité en 21 jours.

: RPG narratif d'évasion carcérale où l'on incarne un journaliste ou un détective infiltré cherchant à démêler des complots et à s'échapper d'une prison de haute sécurité en 21 jours. Celeste : Plateformer culte dans lequel Madeline doit gravir la montagne Celeste tout en affrontant ses démons intérieurs.

: Plateformer culte dans lequel Madeline doit gravir la montagne Celeste tout en affrontant ses démons intérieurs. Crusader Kings 3 : Jeu de grande stratégie/RPG médiéval où l'on incarne une dynastie et tente d'assurer sa gloire, sa richesse et son influence sur plusieurs générations à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie.

: Jeu de grande stratégie/RPG médiéval où l'on incarne une dynastie et tente d'assurer sa gloire, sa richesse et son influence sur plusieurs générations à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie. Mount & Blade 2 Bannerlord : RPG d'action et de stratégie médiéval en monde ouvert où l'on crée son personnage, commerce, complotise et lève des armées pour conquérir le continent fictif de Calradia.

: RPG d'action et de stratégie médiéval en monde ouvert où l'on crée son personnage, commerce, complotise et lève des armées pour conquérir le continent fictif de Calradia. My Friendly Neighborhood : Jeu d'horreur-survie et de résolution d'énigmes où l'on incarne un réparateur envoyé enquêter sur une émission de marionnettes pour enfants devenue terrifiante.

: Jeu d'horreur-survie et de résolution d'énigmes où l'on incarne un réparateur envoyé enquêter sur une émission de marionnettes pour enfants devenue terrifiante. Rain World : Jeu de survie et de plateforme où l'on incarne un « chat-limace », à la fois prédateur et proie, qui doit chasser et se cacher dans un écosystème hostile pour retrouver sa famille.

: Jeu de survie et de plateforme où l'on incarne un « chat-limace », à la fois prédateur et proie, qui doit chasser et se cacher dans un écosystème hostile pour retrouver sa famille. Sniper Elite Resistance : Jeu de tir et d'infiltration à la troisième personne qui plonge le joueur dans la France occupée pour traquer une arme secrète nazie aux côtés de la Résistance française.

: Jeu de tir et d'infiltration à la troisième personne qui plonge le joueur dans la France occupée pour traquer une arme secrète nazie aux côtés de la Résistance française. Whiskerwood (Game Preview sur le Xbox Game Pass) : Jeu de gestion de colonie et d'automatisation dans lequel on dirige un peuple de souris qui doit satisfaire les exigences de leurs seigneurs félins.

En attendant les prochains jeux à venir dans le catalogue

Ces huit jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass le 31 juillet 2026 vont ainsi laisser la place à d'autres titres. Avant la fin du mois, le service a d'ailleurs deux grosses cartouches en la personne de Halo Campaign Evoled et Mistfall Hunter. En août 2026 et en attendant un programme plus complet, on sait d'ores et déjà que deux autres titres très attendus y feront leur entrée : Beast of Reincarnation (4 août 2026) et A Plague Tale Resonance (27 août 2026). Un mal pour un bien que ce départ de ces huit titres, en somme ? L'avenir nous le dira.

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Source : Xbox Game Pass