Même si le Xbox Game Pass a récemment connu des changements drastiques au niveau de ses paliers d'abonnement et de leurs prix, au point de provoquer une vague massive de désabonnements, une pratique du service reste toujours en place : les Free Play Days. Ainsi, de manière relativement exceptionnelle, ce sont ce weekend six jeux qui se laissent essayer gratuitement, quelque soit le palier, et certains peuvent définitivement valoir le détour.

Six jeux à essayer gratuitement ce weekend dans le cadre des Free Play Days du Xbox Game Pass

Les abonnés aux paliers Essential comme Premium, Ultimate ou encore PC du Xbox Game Pass peuvent ainsi (re)découvrir tout au long de ce weekend pas moins de six jeux proposés par le service d'abonnement. Il y a dans le tas du plutôt joli monde, dont même un sorti en juillet en accès anticipé : Grounded 2, la suite du jeu de survie en coopération populaire d'Obsidian Entertainment, qui ne dispose cependant pas encore d'une date de sortie en version finale.

Outre cette production de Xbox Games Studios, le Xbox Game Pass propose également d'autres titres à essayer gratuitement ce weekend qui peuvent valoir le détour, comme le jeu de sports extrêmes comme la moto, le vélo, le snowboard et tant d'autres, le tout de manière massivement multijoueur, Riders Republic d'Ubisoft ; l'excellent et original jeu de stratégie en 2D indépendant Kingdom Two Crowns de Fury Studios ; ou encore l'envoûtant Under the Waves de Parallel Studio, qui nous fait visiter les sous-marins.

Enfin, les amateurs d'activités plus terre-à-terre pourront potentiellement trouver leur bonheur gratuitement sur le Xbox Game Pass avec le jeu de catch AEW Fight Forever ; ou encore le jeu de pêche Dovetail Games Euro Fishing. Comme d'habitude avec les jeux à essayer gratuitement durant les Xbox Free Play Days, tout ceci sera accessible jusqu'au lundi 13 octobre 2025 aux alentours de 9 heures. Vous avez donc de quoi vous occuper si le cœur vous en dit, en attendant les énormes sorties à venir dans le courant de la semaine prochaine sur le Xbox Game Pass, comme The Casting of Frank Stone, Ball X Pit, Eternal Strands, ou encore Keeper, par les développeurs de Psychonauts 2.

Source : Xbox