La dernière vague d'arrivages du Xbox Game Pass pour le mois de juillet 2026 est plutôt riche en jeux à surveiller, comme Hell is Us disponible depuis aujourd'hui, ou encore Halo Campaign Evolved, Mistfall Hunter et Corsair Cove à venir la semaine prochaine, en attendant les premiers titres à venir début août, comme le très surveillé Beast of Reincarnation. D'ici là, le service d'abonnement de Microsoft a reçu deux belles pépites indépendantes le jour même de leur sortie sur les autres plateformes, qui valent également le détour.

Tears of Metal, une sorte de Dynasty Warriors écossais, disponible aussi sur le Xbox Game Pass

Le premier jeu de ce nouvel arrivage Day One sur le Xbox Game Pass s'intitule Tears of Metal, développé et édité par Paper Cult. Il s'agit grossièrement d'un roguelike médiéval de type hack'n slash qui rappelle à s'y méprendre Dynasty Warriors, mais avec une patte artistique type bande dessinée vraiment à part et dans une ambiance écossaise. À noter toutefois que le titre est pour l'instant disponible en accès anticipé, et donc uniquement sur PC, via les paliers PC ou Ultimate du service d'abonnement de Microsoft.

Shift at Midnight également disponible Day One sur le service d'abonnement de Xbox

Le second jeu qui a rejoint le Xbox Game Pass le jour de sa sortie sur les autres plateformes s'intitule de son côté Shift at Midnight, développé par Bun Muen et édité par Kwalee. Il est cette fois d'un jeu d'horreur coopératif en ligne jusqu'à 3 joueurs. Les joueurs incarnent des employés dans une superette au beau milieu de nulle part et évoluent au cours de nuits générées aléatoirement pour enquêter sur leurs clients, dont certains ne sont pas réellement humains. En plus de gérer les tâches quotidiennes du magasin, il doivent donc mener l'enquête, s'armer et se barricader face aux horreurs abominables qui les guettent. Ce titre est quant à lui disponible dans sa version complète sur PC, Xbox Series et Cloud en passant par les paliers PC et Ultimate du Xbox Game Pass.

Source : Game Pass