Ça y est, les deux mois d’embouteillage vont débuter. A vouloir éviter de prendre le même chemin que GTA 6, les éditeurs ont décidé de tous s’engouffrer dans la même ruelle. Les mois de septembre et d’octobre ressemblent surtout à un long tunnel de sorties, avant que Rockstar ne roule à fière allure avec son monde ouvert décadent. Le prix des jeux impose des choix, mais les membres du Xbox Game Pass pourront faire quelques économies grâce à leur abonnement.

Entre l’essai de 10 heures d’EA FC 27, Moonlighter 2, la version console de Dune Awakening ou encore Minecraft Dungeons 2, les membres du service auront déjà de quoi s’occuper. C’était sans compter sur des titres déjà installés depuis plusieurs mois, voire années. Microsoft n’hésite en effet pas à faire appel aux fleurons de la scène indépendante pour gonfler son catalogue. Voici donc tous les premiers jeux du Xbox Game Pass en septembre 2026.

Toutes les nouveautés du Xbox Game Pass en septembre 2026

Moonlighter 2, suite de l’excellent action-RPG combinant gestion de boutique et exploration de donjons, ouvrira donc le bal des sorties day one sur la plateforme. Après un accès anticipé réussi, le jeu se lancera dans le grand bain dès le 2 septembre 2026. Il sera ensuite suivi de Speedrunners 2: King of Speed, le jeu pensé pour les amateurs de course et de vitesse. Déjà disponible sur PC avec un joli succès critique, Dice a Million, le roguelike mâtiné de deckbuilder, viendra rendre accro plus d’un abonné au Xbox Game Pass en septembre 2026. Et ce n’est là qu’un échantillon des nouveautés qui intégreront le catalogue. Car comme toujours, des titres plus anciens viendront garnir la sélection tout au long du mois. Voici sans plus attendre tous les jeux qui constitueront la première vague de nouveautés du Xbox Game Pass en septembre 2026 :

Shelldiver (Cloud, console et PC) – 1er septembre

(Cloud, console et PC) – 1er septembre Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 3 septembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 3 septembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 4 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 4 septembre Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, console et PC) – 8 septembre

(Cloud, console et PC) – 8 septembre The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 10 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 10 septembre Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 10 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 10 septembre RuneScape: Dragonwilds (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 septembre TCG Card Shop Simulator (version 1.0) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 15 septembre

Les sorties du catalogue de septembre 2026

C’est systématique, ces nouveautés s’accompagnent toujours d’une vague de départs. Ce sont au total 10 jeux qui quitteront le service à compter du 15 septembre 2026. Les abonnés peuvent profiter d’une réduction de -20% sur l’ensemble des des titres concernés. Voici toutes les sorties du Xbox Game Pass :

Commandos: Origins (Cloud, Console et PC)

Cricket 24 (Cloud, Console et PC)

Cyberpunk 2077 (Cloud et Console)

Dead Cells (Cloud, Console et PC)

Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Console et PC)

Frostpunk 2 (PC)

Mullet Madjack (Cloud, Console et PC)

Spiritfarer (Cloud, Console et PC)

Superliminal (Cloud, Console et PC)

Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC)

Source : Xbox Wire