Les nouveautés continuent d'affluer dans le Xbox Game Pass. En tout, trois jeux rejoignent le prestigieux catalogue à la demande, une aubaine pour les abonnés.

Il y a du nouveau à découvrir dès aujourd'hui ! Le service de jeux à la demande de Microsoft souhaite la bienvenue à trois titres qui devraient faire la joie des abonnés. Grosse licence, sortie prometteuse et création pour toute la famille, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est le moment de rallumer votre Series X|S ou votre PC pour vous lancer dans vos prochaines aventures grâce au Xbox Game Pass.

Trois bons jeux disponibles dans le Xbox Game Pass

Le mois de septembre n'a pas fini de vous offrir de belles découvertes via le Xbox Game Pass. Chaque mois, le service de Microsoft fait le plein de nouveautés en plusieurs vagues. Alors que nous approchons d'octobre et que les prochaines sorties commencent à se révéler, quelques entrées de dernières minutes s'invitent dans le catalogue.

En ce jeudi 25 septembre, ce sont trois nouveaux jeux qui se présentent aux abonnés. Sworn, le premier, nécessite un abonnement Ultimate pour en profiter, car il s'agit là d'une toute nouvelle sortie. En revanche, vous pouvez vous lancer dans Peppa Pig Aventures autour du monde et Visions of Mana seulement avec le Xbox Game Pass standard.

Sworn, le nouveau roguelike arrive dans le Xbox Game Pass

Les nouveautés du jour débutent avec l'entrée de Sworn dans le Xbox Game Pass juste après sa sortie. Fraîchement débarqué sur le marché, cette nouvelle production de Windwalk Games éditée par Team17 s'était d'abord laissée essayer en early access. Ainsi, sa formule a progressivement évolué pour arriver à la version 1.0 qui marque le lancement concret de ce nouveau roguelike multijoueur.

En effet, Sworn se démarque des roguelike habituels en ce qu'il est jouable de 1 à 4 joueurs en coopération. Ainsi, vous combinez vos forces pour venir à bout des obstacles dans un monde médiéval directement inspiré de Camelot et des légendes du Roi Arthur. Avec une évaluation « très positive » sur Steam, l'expérience devrait valoir le détour. Alors relevez le défi de ce dès maintenant sur Xbox Series et PC via le Xbox Game Pass Ultimate.

Peppa Pig Aventures autour du monde, un jeu pour toute la famille

On change complètement de décor avec un jeu bien plus léger disponible dès aujourd'hui dans le Xbox Game Pass. Il s'agit de la dernière itération vidéoludique du dessin animé Peppa Pig. Sorti en 2023, Aventures autour du monde vous invite à l'aventure avec l'héroïne au groin rieur.

**Ron ! Ron !** Peppa Pig Aventures autour du monde est le jeu idéal pour faire découvrir le médium aux plus petits. Voyageant de New York à l'Italie pour participer à tout un tas d'activités amusantes, ce second titre approfondit davantage le premier jeu de la licence pour une expérience courte et accessible. C'est disponible aujourd'hui dans le service à la demande de Microsoft.

Visions of Mana, le dernier-né de la saga dans le Xbox Game Pass

Retour à un contexte médiéval et fantastique avec une licence culte ! Dès aujourd'hui, le Xbox Game Pass vous permet de jouer au tout dernier volet des Mana. Malheureusement passé un peu inaperçu à sa sorties, il vaut pourtant le détour, ne serait-ce que pour se plonger dans cet univers phare des J-RPG.

Visions of Mana vous propose une nouvelle épopée colorée et mémorable dans un monde enchanteur. Dans la peau de Val, engagez-vous dans un grand voyage vers l'Arbre de Mana. Sur votre chemin, de redoutables monstres et des épreuves de taille vous mettront en danger. À vous de faire bon usage de vos pouvoirs Élémentaire et de bravoure pour aller au bout du chemin. Jouez-y maintenant dans le Xbox Game Pass standard.