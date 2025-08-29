Le Xbox Game Pass Core et Ultimate continue de gâter ses abonnés avec les Free Play Days. Chaque week-end, plusieurs titres peuvent être essayés gratuitement, histoire de découvrir ou redécouvrir quelques pépites sans débourser un centime. Pour cette nouvelle fournée, l’accent est mis plusieurs jeux chronophages. Avec en parallèle plusieurs nouveautés disponibles sur Steam, les joueurs auront largement de quoi remplir leurs heures de jeu.

Cinq jeux à tester pendant une durée limitée pour les abonnés Xbox Game Pass

Cette semaine, les Free Play Days du Xbox Game Pass réservent un programme varié aux abonnés Core, Standard et Ultimate avec cinq jeux à découvrir. Les amateurs de sport peuvent s’essayer à EA SPORTS College Football 26 grâce à une démo limitée dans le temps, tandis que les férus de survie auront de quoi s’occuper avec le phénomène multijoueur Rust. Pour les fans de stratégie et de combats tactiques, Lost Eidolons s’invite lui aussi en version essai, accompagné de la gestion martienne de Surviving Mars. Enfin, les curieux pourront tester The Knightling, un titre plus discret mais à l’univers singulier. Comme toujours, les jeux sont jouables dans leur intégralité durant toute la durée de l’offre, la progression étant conservée si vous décidez de les acheter ensuite.

EA SPORTS College Football 26 (timed trial)

Rust

Lost Eidolons (timed trial)

Surviving Mars

The Knightling

EA SPORTS College Football 26

Les Free Play Days du Xbox Game Pass permettent cette semaine de découvrir EA SPORTS College Football 26 dans une version d’essai limitée dans le temps. Ce nouvel épisode remet au goût du jour la licence mythique du football universitaire américain. Au programme : des matchs intenses, des équipes emblématiques et une ambiance survoltée qui reproduit parfaitement la ferveur des campus. L’essai gratuit est une belle occasion de tester le gameplay avant de craquer pour la version complète.

Rust

Autre temps fort de ces Free Play Days, le Xbox Game Pass met en avant Rust, véritable phénomène du jeu de survie multijoueur. Dans cet univers impitoyable, il faut chasser, fabriquer, construire et surtout survivre face aux autres joueurs, souvent plus dangereux que la nature elle-même. Connu pour ses moments imprévisibles et ses affrontements tendus, Rust reste un incontournable pour qui aime la survie en ligne sans concession.

Lost Eidolons

Toujours via les Free Play Days du Xbox Game Pass, on retrouve Lost Eidolons dans une version essai. Ce RPG tactique au tour par tour mise sur des batailles stratégiques et un univers médiéval sombre. Entre gestion des unités, choix narratifs et affrontements sur des cartes quadrillées, le jeu devrait plaire aux amateurs de Fire Emblem-like et de stratégie militaire. L’essai gratuit permet de se faire une idée précise de son système de combat exigeant.

Surviving Mars

Le Xbox Game Pass propose aussi Surviving Mars, un city-builder qui demande de bâtir et gérer une colonie humaine sur la planète rouge. Entre gestion de ressources, survie des colons et adaptation à un environnement hostile, chaque partie devient un véritable casse-tête de gestion. Grâce aux Free Play Days, c’est l’occasion idéale de tester ce classique de la simulation et de voir si vous êtes capable de rendre Mars habitable.

The Knightling sur le Xbox Game Pass

Enfin, les Free Play Days du Xbox Game Pass donnent la possibilité de découvrir The Knightling. Moins connu que les autres jeux de la sélection, ce titre indépendant mise sur un univers médiéval-fantastique original et des mécaniques plus accessibles. C’est une curiosité qui mérite d’être essayée, surtout pour les joueurs en quête de nouveautés en dehors des grosses licences.