Le Xbox Game Pass pourrait encore changer et deviendrait encore moins avantageux pour les abonnés qui pourraient perdre des jeux. Un professionnel du secteur affirme que ça ne s'annonce pas franchement joyeux.

Dernièrement, la marque Xbox a beaucoup fait parler d'elle, mais pas pour les bonnes raisons. Entre la hausse des prix de ses consoles, les licenciements en masse et les potentielles fermetures de studios clé, c'est compliqué. Et ce n'est visiblement pas fini, puisque si l'on en croit certaines déclaration de développeurs, on pourrait bien avoir encore de mauvaises surpris concernant le Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass pourrait encore évoluer

Depuis son arrivée, Asha Sharma n'a eu de cesse de prendre la parole, arguant vouloir recentrer les efforts autour de la marque Xbox, avec un retour des exclusivités ou encore une redistribution des richesses pour booster les grosses licences tel que Fallout ou encore Halo et The Elder Scrolls, par exemple. « La situation est intenable » selon elle et il faut agir. Elle s'est aussi attaqué au Xbox Game Pass, qui a rapidement vu son prix réduit pour être plus séduisant et compétitif. Visiblement, il va y avoir un retour de bâton à cette nouvelle, et les abonnés seraient perdant dans l'affaire, au moins autant que les studios.

Ces dernières années, et d'autant plus ces derniers mois, le Xbox Game Pass a beaucoup évolué. Il est désormais divisé en plusieurs formule, comme le PS Plus, les avantages sont maintenant dispatcher, Call of Duty ne sera plus une sortie Day One… Voilà maintenant que des informations suggèrent que certains jeux tiers pourraient disparaître ou, tout simplement, ne pas venir sur le Xbox Game Pass comme prévu.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox Game Studios.

Moins de jeux tiers dans l'abonnement ?

Au micro du podcast The Business of Video Games, Shams Jorjani, PDG du studio Arrowhead, s'est entretenu avec Fernando Rizo de Caboodle Games, conseiller pour les studios indépendants. Ce dernier affirme que plusieurs studios, qui devaient recevoir des offres pour intégrer le Xbox Game Pass, ont vu leur négociation être brutalement suspendue alors qu'elles étaient très avancées. Il tiendrait ces informations de discussion entendues lors d'une rencontre avec plusieurs professionnels du secteur. Rizo précise toutefois qu'il s'agit là de sa propre interprétation, mais que ça parlait bien d'annulation brutale, de projet stoppé net ou encore de mise en pause. Selon lui, quelque chose est en train de changer pour le Xbox Game Pass.

Ce que ça pourrait changer pour les abonnés

Pour les abonnés, celà pourrait se traduire par la disparition de plusieurs jeux dont la place ne serait plus assurée, ou encore moins de jeux à l'avenir, si les négociations en questions concernaient de nouvelles entrées dans le catalogue. Si c'est très flou, cela s'accorde toutefois avec l'idée qu'à Asha Sharma de vouloir se concentrer sur la marque verte en distribuant intelligemment les investissements. Peut-être que limiter les nouveautés du Xbox Game Pass est une solution. Pour l'heure, aucune annonce officiel ni prise de parole n'a été faite sur le sujet.