Un jeu très apprécié et particulièrement attendu des fans de RPG pourrait bien faire son entrée day one dans le service du Xbox Game Pass. Voyons cela ensemble !

À l'approche du mois de juin, les jeux des services d'abonnement commencent à se dévoiler. Le PlayStation Plus a ainsi vu les prochaines entrées de son catalogue se dévoiler à l'avance. Côté Xbox, les nouveaux venus dans le Game Pass commencent doucement à se montrer, y allant progressivement, comme à l'ordinaire.

Qu'on se le dise, les premières révélations pour juin chez Microsoft sont sympathiques, mais modestes. Toutefois, ce n'est qu'un début. D'autres titres seront bientôt annoncés pour le reste du mois. Mais, il semblerait qu'une grosse entrée encore non-révélée ait fuité par mégarde... Et ce ne serait clairement un petit jeu !

Un grosse licence day one dans le Xbox Game Pass ?

Il semblerait qu'un éditeur ait partagé une information un peu trop tôt... Hier soir, sur Instagram, Atlus a effectivement fait une publication qui n'a pas tenu longtemps sur le réseau social. L'éditeur officiel de la franchise Shin Megami Tensei et de ses dérivés, à tels que Persona, est en pleine promotion de SMTV Vengeance. Alors, parfois, le calendrier des annonces peut se mélanger et voir certaines être dévoilées plus tôt que prévu.

Ainsi, d'après le compte X @GPTGamingNews, Atlus aurait en fait partagé un « graphique mentionnant le Game Pass comme l'une des plateformes de sortie du jeu ». Or, pour le moment, aucun autre poste ne fait mention du service de jeu à la demande de Microsoft. Si l'information est avérée, alors l'éditeur aurait dévoilé à l'avance un élément qui sera prochainement officialisé.

Pour le moment, Shin Megami Tensei 5 Vengeance, version augmentée du déjà sorti SMTV, est officiellement attendu sur presque tous les supports. Prévu pour le 14 juin prochain, le jeu est précommandable sur PS4/PS5, Xbox ONE/Series et PC. Se pourrait-il donc qu'il arrive également dans le Game Pass day one ? Dans le doute, les joueurs des supports Microsoft attendrons peut-être encore quelque chose confirmation de la nouvelle.