Mauvaise nouvelle en vue pour les abonnés au Xbox Game Pass. Un changement discret, repéré dans le code du site xCloud, laisse penser qu’une nouvelle augmentation de tarif pourrait arriver très bientôt. Et cette fois, l’indice est plutôt clair : une ligne baptisée SubscriptionPriceIncrease a été ajoutée, et son nom ne laisse pas vraiment place au doute.

Un abonnement qui coûte de plus en plus cher pour le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass a déjà connu une hausse de prix en septembre 2024. L’abonnement PC Game Pass était passé de 9,99 € à 11,99 € par mois. La formule Ultimate, qui regroupe console, PC, cloud et EA Play, avait grimpé de 14,99 € à 17,99 €. Même le Xbox Game Pass Core, équivalent au Xbox Live Gold, avait été touché : son tarif annuel était passé de 59,99 € à 69,99 €. Cette nouvelle modification potentielle s’inscrit donc dans une dynamique entamée depuis déjà plusieurs mois.

Avec des jeux toujours plus ambitieux à produire, et des coûts de développement en constante hausse, Microsoft semble vouloir ajuster ses prix pour rester en phase avec l’évolution du marché. Le Xbox Game Pass continue d’intégrer des titres majeurs dès leur sortie, voire des exclusivités, ce qui représente un investissement énorme pour l’entreprise. Pour beaucoup, le service reste attractif, mais à force d’augmentations successives, la question du rapport qualité/prix revient de plus en plus souvent.

Xbox Series Pro

Une tendance qui touche toute l’industrie

Microsoft et son Xbox Game Pass n’est pas seul sur ce terrain. Sony aussi a récemment évoqué sa politique tarifaire pour PlayStation Plus. Lors d’une conférence, la firme japonaise a confirmé que les prix continueront d’évoluer, notamment parce que les joueurs se tournent de plus en plus vers les formules les plus chères. Bref, l’ensemble du marché s’oriente vers des abonnements plus chers, mais aussi plus segmentés.

D’après plusieurs leaks, Microsoft envisagerait aussi une nouvelle formule Game Pass uniquement dédiée au cloud gaming. Cette version serait moins chère que l’abonnement Ultimate, mais ne permettrait pas d’installer les jeux localement. Une stratégie logique, surtout à l’heure où le cloud prend de plus en plus de place dans l’écosystème Xbox.

Source : redphx