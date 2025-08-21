Le Xbox Game Pass continue d'enrichir son offre avec de nouveaux jeux dont les titres vont parler à bien des abonnés. C'est tout simplement culte, vous allez voir.

Là où le PS Plus mise sur des rentrées à la mi-août pour son catalogue de jeux à la demande, le Xbox Game Pass distille ses nouveautés tout au long du mois. Hier semblait être une bonne date pour en ajouter plusieurs, et pas des moindres ! Des licences cultes reviennent dans le service de Microsoft, ça va plaire.

Le Xbox Game Pass accueille des licences cultes

Pour le mois d'août, le Xbox Game Pass veut frapper fort. D'une part, il offre à ses abonnés tout un tas d'avantages pour de gros jeux. Mais, ce que beaucoup regardent en priorité, ce sont justement les titres qui figurent dans son catalogue à la demande.

Ce mercredi 20 août, trois nouveaux jeux ont fait irruption dans le Xbox Game Pass, avec une belle surprise dans le lot ! De fait, nous savions déjà que Persona 4 Golden et Goat Simulator Remastered figuraient parmi les nouveautés du mois. Mais à ceux-là s'ajoutent The Rogue Prince of Persia, sorti prévenir hier !

© Xbox.

The Rogue Prince of Persia dispo day one dans le Xbox Game Pass

Après avoir teasé sa sortie prochaine sur console, Ubisoft a choisi la semaine de la Gamescom 2025 pour une belle annonce ! À la surprise de tous, l'éditeur a sorti The Rogue Prince of Persia sur PS5 et Xbox Series pas plus tard qu'hier. Il rejoint ainsi le Game Pass Ultimate et PC day one.

Développé par Evil Empire (Dead Cells), The Rogue Prince of Persia propose une nouvelle approche de la saga. Comme son titre l'indique, son gameplay mise sur le roguelike pour aventure à la fois intense et captivante. Après avoir fait ses preuves en early access, le jeu s'offre un bon tremplin dans le Xbox Game Pass avec sa version 1.0.

Persona 4 Golden, une entrée en or dans le XGP

On ne présente plus la saga Persona ! Parvenue à surpasser en popularité la licence dont elle est le spin-off, Shin Megami Tensei, elle jouit à ce jour d'une réputation que beaucoup lui envieraient. Dès lors, la disponibilité de ses opus dans un service comme le Xbox Game Pass est une véritable aubaine ! D'autant plus que l'opus en question est accessible dans tous les abonnements : Standard, Ultimate et PC.

Comme à chaque fois, Persona 4 Golden vous place dans la peau d'un lycéen. Parti sur les traces de votre oncle dans une petite ville à la campagne, vous découvrez non seulement qu'une série de meurtres y a cours, mais aussi qu'un monde parallèle y est lié... C'est une grande quête qui vous attend sur le Xbox Game Pass dans ce chef-d'œuvre culte du J-RPG, avant la sortie future de son remake.

Goat Simulator en version remastérisée sur le Xbox Game Pass

Le monde du jeu vidéo est un terrain d'exploration qui fait parfois émerger des étrangetés aussi atypiques qu'addictives. Goat Simulator peut aisément rentrer dans cette catégorie avec son concept totalement loufoque ! Pourtant, il a fait mouche, donnant lieu à plusieurs suites et même un remaster.

Ainsi, Goat Simulator Remastered rejoint le Xbox Game Pass Standard, uniquement disponible sur consoles. Il offre un bon coup de polish à la version originale et a le mérite d'inclure en plus tous ses DLC. Maintenant, à vous de créer le chaos en larguant vos chèvres dans la ville !