Microsoft continue d’enrichir le Xbox Game Pass cet été avec deux nouveaux titres disponibles dès ce 17 juillet. Deux expériences radicalement différentes, mais qui méritent toutes les deux le détour, que vous jouiez sur console, PC ou via le Cloud. Voici ce qu’il faut retenir.

RoboCop: Rogue City, la pépite du Xbox Game Pass

Le premier jeu dispo sur le Xbox Game Pass est RoboCop Rogue City. Développé par le studio Teyon, c'est un FPS narratif qui place les joueurs dans la peau du célèbre policier mi-homme, mi-machine. L’histoire se déroule entre les événements de RoboCop 2 et RoboCop 3, avec une ambiance fidèle aux films des années 80. Le jeu se distingue par sa reconstitution minutieuse de Détroit, son ton brutal et cynique, et surtout par la présence de l’acteur Peter Weller, qui reprend son rôle iconique.

Dans ce titre sur Xbox Game pass, vous enquêtez sur un vaste réseau criminel tout en affrontant des ennemis dans des fusillades lentes mais puissantes, à l’image du héros. Le jeu mise sur un mélange d’action, d’enquêtes, et de dialogues à choix multiples qui influencent votre réputation et vos interactions. Le style visuel est volontairement rétro-futuriste, avec des néons, de la tôle, et une bande-son synthétique qui colle parfaitement à l’univers.

Jusqu’à présent, RoboCop: Rogue City était réservé aux joueurs ayant acheté le jeu sur PS5, Xbox Series X|S ou PC. Son arrivée dans le Xbox Game Pass permet à un public beaucoup plus large de découvrir cette adaptation soignée, saluée pour sa fidélité au matériau d’origine, même si elle reste un peu rigide sur le plan du gameplay.

My Friendly Neighborhood, une surprise horrifique déguisée en émission pour enfants

À première vue, My Friendly Neighborhood ressemble à un jeu pour enfants sur Xbox Game Pass. On y croise des marionnettes colorées et un décor de plateau télé inspiré des émissions éducatives d’autrefois. Mais ne vous fiez pas aux apparences : derrière ses allures bon enfant se cache un survival-horror malin et inquiétant.

Le joueur incarne un technicien envoyé pour enquêter sur la mystérieuse réactivation d’une ancienne émission de marionnettes. Une fois sur place, il découvre un univers délirant où les poupées animées ont littéralement pris le contrôle du studio. Le gameplay, inspiré des classiques du genre, mélange exploration, énigmes et affrontements, avec une atmosphère qui rappelle autant Five Nights at Freddy’s que Resident Evil.

Déjà salué sur PC pour sa créativité et son ambiance, le jeu est désormais accessible à tous les abonnés Xbox Game Pass sur console, PC et via le Cloud.

