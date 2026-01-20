Le Xbox Game Pass s'enrichit à nouveau en ce mois de janvier 2026. Deux nouveaux jeux font leur entrée dans le catalogue aujourd'hui, ils valent vraiment le détour.

Microsoft ne fait pas les choses à moitié en ce début d'année 2026. L'éditeur nord-américain continue de peaufiner son offre à la demande au travers de son service gaming phare, le Xbox Game Pass. Les abonnés peuvent dès maintenant profiter de deux jeux supplémentaires. Pour le coup, l'un d'eux est issue d'une licence plus que culte, tandis que le second est une vraie pépite à découvrir day one.

Deux nouveaux excellents jeux dans le Xbox Game Pass

Tout au long du mois de janvier, le Xbox Game Pass voit son offre évoluer. Si certains jeux sont contraints de quitter le catalogue, arrivant au bout de leurs droits d'exploitation, d'autres, au contraire, y font leur entrée. Ainsi, plusieurs nouveaux titres remarquables sont à découvrir ou à refaire pour les abonnés.

Après Rematch, Final Fantasy premier du nom ou encore Atomfall, ce sont deux nouveaux jeux qui se rendent disponibles dans le Xbox Game Pass en ce mardi 20 janvier 2026. D'abord, vous pouvez vous offrir une plongée dans l'horreur avec Resident Evil Village juste avant la sortie de prochain opus de la franchise. Ensuite, la nouvelle pépite indé (et française qui plus est) MIO Memories in Orbit est dispo day one.

© Microsoft.

Resident Evil Village, le rollercoaster de l'horreur est disponible

L'histoire d'Ethan Winter, entamée dans RE 7, se poursuit au comble de l'horreur avec Resident Evil Village. Cette fois, ce n'est pas sur les traces de sa femme qu'il se lance, mais celle de sa fille encore bébé, kidnappée dans des circonstances dramatiques. Alors que lui se réveille en pleine bourgade perdue dans l'Est européen, il doit faire face à des monstruosités insoupçonnés. D'un village jusqu'au château de Lady Dimitrescu, c'est un véritable train fantôme gore et intense qui s'offre aux joueuses et joueurs. Accessible sur PC et console, le jeu est disponible aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et Premium.

MIO, une nouveau metroidvania à essayer absolument dans le Xbox Game Pass

Dans un tout autre style, MIO Memories in Orbit est la nouvelle pépite éditée par Focus Entertainment. Ce metroidvania post-apocalyptique se distingue par son esthétique dont les jeux de couleur empruntent aux mangas des années 1980-1990 et un univers rétrofuturiste qui pourrait s'inscrire dans l'univers de Jules Verne. Dans la peau d'un petit robot qui donne son nom au titre, votre objectif est de réparer un astronef laissé à l'abandon tandis que la nature avoisinante reprend ses droits sur la technologie. Le studio parisien Douze Dixièmes (Shady Part of Me) signe ici un retour prodigieux, entre narration poétique, exploration captivante et combats de boss dynamiques. C'est à découvrir day one via le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass, sur Xbox Series X|S, PC et mobile.