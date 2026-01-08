Le Xbox Game Pass fait sa rentrée 2026 avec de belles nouveautés pour son catalogue à la demande. Après deux premiers nouveaux jeux pour débuter l'année, c'en sont 5 autres qui rejoignent dès à présent le service. Une belle occasion de faire des découvertes sans se ruiner, d'autant plus que la sélection est plus que bonne.

Le Xbox Game Pass fait le plein pour commencer 2026

Bien que Microsoft ait revu toute l'organisation du Xbox Game Pass l'an dernier, le service continue sur le même rythme. Chaque nouveau mois est l'occasion de voir le catalogue à la demande s'enorgueillir d'un bon nombre de nouveautés. Pour bien débuter le mois de janvier, Little Nightmares et Brews & Bastards ont déjà rejoint l'offre par exemple.

En ce mercredi 7 janvier 2026, plusieurs nouveaux titres font irruption dans le Xbox Game Pass. Pour le coup, il y a des licences fortes avec Final Fantasy et Warhammer. Mais ce n'est pas tout. La sélection fait aussi la part belle à une expérience multijoueur qui a largement fait leurs preuves en 2025, et à plus encore de pépites à découvrir.

© Microsoft.

Atomfall, la survie à tout prix dans le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass Premium vous propose une plongée dans une version uchronique de l'Angleterre des années 1960 avec Atomfall. Préparez-vous pour une grande aventure dans une campagne touchée par des retombées radioactives après une catastrophe nucléaires. Sorte de Fallout-like, le jeu de Rebellion Development propose une véritable expérience de survie dans une zone de quarantaine à explorer de fond en comble. La fouille et le craft sont au cœur de la partie, mais aussi le combat. Partez à la rencontre de personnages atypique, issus notamment de sectes ou d'agences gouvernementales dans ce titre accessible sur console et PC, y compris via le cloud.

Final Fantasy, découvrez le début d'une franchise mythique

C'est une aventure légendaire que le Xbox Game Pass met à disposition de ses abonnés Ultimate et Premium, sur console Series X|S et PC. Final Fantasy 1 se laisse redécouvrir dans une version remastérisée en 2D qui rend honneur au jeu de 1987. Revivez l'épopée culte à travers les trois continents pour retrouver la lumière des quatre Cristaux élémentaires. Avec sa prise en main modernisée, cette version donne accès au grand public à l'un des piliers des JRPS.

© Square Enix.

Lost in Random: The Eternal Die, un excellent hack 'n' slash dans le Xbox Game Pass

Avis aux amateurs d'univers de fantasy et de combats fluides et palpitants, Lost in Random The Eternal Die est un des incontournables à découvrir dans le Xbox Game Pass en ce mois de janvier. Grâce à son système d'affrontements tactiques et des mécaniques de dé, le titre de Stormteller Games fait souffler un vrai vent de fraîcheur sur le genre du hack 'n' slash, mais aussi du roguelite et du dungeon crawler. Une expérience complète et dense à vivre dans la peau de la reine Aleksandra en quête de vengeance. C'est à découvrir dans l'abonnement Premium sur Series X|S, mobile et PC.

Après une beta qui a vraiment fait sensation, Rematch est finalement sorti en version définitive l'an dernier, confirmant l'engouement initial. Développé par le studio français Sloclap, ce nouveau jeu de foot séduit par son approche originale du football. Par équipes de 1 à 5, affrontez des joueurs du monde entier en mettant à profit votre maîtrise du ballon rond. Drible, jeu aérien, acrobaties... c'est un retour osé à une formule axé freestyle avec un accent considérable mis sur la compétition qui vous attend. Entrez sur le terrain dès maintenant sur PC et Xbox Series X|S via l'abonnement Premium.

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition dans votre abonnement

Une autre franchise de légende se fait une place en janvier dans le Xbox Game Pass Premium. Il s'agit de Warhammer 40K Space Marine avec la Master Crafted Edition, sortie en juin 2025. Enfilez votre armure et prenez part à la bataille contre les Orks. Cette immersion violente dans l'univers dense de Warhammer a été modernisée pour les consoles nouvelle génération, y compris la Series X|S, et les PC actuels. Anéantissez vos amis en 4K avec votre arsenal et menez votre escouade à la victoire sans retenir votre brutalité. C'est déjà un immanquable du catalogue.