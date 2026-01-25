Ce jeudi se tenait le Xbox Developer Direct 2026, qui fut l'occasion de présenter quatre jeux à venir courant 2026 entre autres sur PC, Xbox Series, et bien évidemment le Xbox Game Pass. D'une part, nous avons trois jeux provenant des studios « first-party » PlayGround Games et Double Fine, et de l'autre un titre issu d'un « studio partenaire » bien connu, puisqu'il s'agit de Game Freak, à qui l'on doit tous les jeux Pokémon. Ces quatre jeux confirmés comme arrivant sur le service d'abonnement de la marque au X ont toutefois un point commun : ils s'annoncent très prometteurs.

Quatre nouveaux gros jeux à venir sur le Xbox Game Pass courant 2026

En attendant de voir ce que le Xbox Game Pass réserve à ses abonnés en février 2026, on sait déjà que quatre gros titres vont ponctuer l'année au fil des mois/saisons à venir. À commencer par le printemps 2026, avec d'une part l'extrêmement attendu Forza Horizon 6 à venir le 19 mai 2026, ainsi que Kiln, le prochain jeu improbable du studio derrière la saga Psychonauts et Keeper, et qui va nous proposer d'incarner... des poteries dans des grosses foires d'empoigne en multijoueur, attendu de son côté dans le courant du printemps 2026.

Après le printemps, ce sera l'été qui verra arriver sur le Xbox Game Pass un autre jeu sur le papier très prometteur, par le studio derrière la célèbre saga vidéoludique Pokémon : Beast of Reincarnation. On troque ici les monstres de poche mignons pour un univers post-apo/cyberpunk autrement plus sérieux, en compagnie d'Emma et du loup Koo, qui devront évoluer dans un monde infesté par des plantes corrompant tout sur leur passage. À la frontière entre Souls-like, Monster Hunter et des combats alternant temps réel et pause tactique à la FF7 Remake, voilà un titre des plus intrigants de la part du studio japonais.

Enfin, le Xbox Game Pass accueillera un autre gros morceau des écuries Xbox en automne 2026, avec nul autre que Fable 4. Là encore, c'est le même studio que celui derrière Forza Horizon 6 qui se colle à l'exercice ambitieux de faire revenir Albion plus de dix ans après le dernier jeu de la légendaire franchise RPG, et le résultat s'annonce aussi fantastique qu'on l'espérait. Avec ces quatre jeux, le service d'abonnement de Microsoft a donc de gros arguments à faire valoir au fil de l'année, malgré le fait qu'il faudra pour les essayer dès leur sortie passer par un palier qui a connu une hausse de prix potentiellement assez rédhibitoire il y a quelques mois.

