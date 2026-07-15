Le Xbox Game Pass fait une belle prise en ajoutant dès le 15 juillet un jeu qui fait sensation depuis plus de 6 mois. Découvrez Quarantine Zone The Last Check dans votre abonnement.

Le catalogue du Xbox Game Pass continue de s'étoffer en ce mercredi 15 juillet. Deux nouveaux jeux intègrent dès aujourd'hui le catalogue à la demande du service de Microsoft, dont le phénomène Quarantine Zone The Last Check. Ne manquez pas ces nouveautés disponibles pour les abonnés sur PC et consoles :

Quarantine Zone The Last Check : jeu de simulation dans une zone de quarantaine en pleine apocalypse zombie ;

: jeu de simulation dans une zone de quarantaine en pleine apocalypse zombie ; Denshattack! : conduisez un train comme un skateboard dans un décor japonais dystopique.

Quarantine Zone The Last Check débarque dans le Xbox Game Pass

Le dernier jeu de Brigada Games fait son entrée dans le Xbox Game Pass. Une prise de choix pour le catalogue de Microsoft qui va permettre à ses millions d'abonnés de découvrir Quarantine Zone The Last Check. Ce titre a cartonné sur Steam à son lancement, se hissant en seulement deux jours à la troisième place des jeux les plus vendus sur la plateforme.

Si vous êtes passé à côté du phénomène avant son arrivée dans le Xbox Game Pass, Quarantine Zone The Last Check pourrait vous rappeler un certain Papers, please. Au lieu de gérer l'immigration, ici c'est une zone de quarantaine en pleine infestation zombies qui vous attend. Contrôle de température, vérification des blessures, interrogatoires... La pérennité du secteur dépend de vous et de vos décisions.

Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent donc enfin découvrir ce titre qui a éveillé une belle curiosité dès la sortie de sa démo, au printemps 2025. Les streamers s'étaient très tôt jetés sur Quarantine Zone The Last Check, contribuant à faire exploser sa notoriété avant même son lancement définitif. Les retours ensuite ont été plus qu'élogieux, le jeu affichant une évaluation « très positive » sur Steam.

Il faut dire que son approche immersive entre gestion et survie a de quoi séduire. Chaque survivant a sa propre histoire et c'est à nous de chercher à comprendre où est le vrai du faux dans ce qu'ils racontent. À vous de faire preuve de sagacité pour apprendre à les connaître et faire les choix qui s'imposent pour assurer la sécurité de tous. Plongez sans attendre dans cet univers post-apo dans toutes les formules du Xbox Game Pass, sur PC, consoles et via le Cloud.