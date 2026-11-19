GTA 6 a beau monopoliser une bonne partie des conversations, Microsoft ne lâche rien et continue de dérouler son programme de fin d’année. Après avoir dévoilé la seconde vague du Xbox Game Pass de novembre 2026, la firme de Redmond ouvre le bal dès ce 18 novembre avec quatre d'entre eux disponibles dès maintenant.

Quatre nouveaux jeux rejoignent le catalogue du Xbox Game Pass

Déjà présents dans les formules Ultimate et PC Game Pass, ces jeux rejoignent désormais la formule Premium du Xbox Game Pass :

Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 18 novembre 2026

(Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 18 novembre 2026 High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 18 novembre 2026

(Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 18 novembre 2026 Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 18 novembre 2026

(Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 18 novembre 2026 Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portables et PC) – 19 novembre 2026

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Call of the Elder Gods réveille l’horreur lovecraftienne dans le Xbox Game Pass Premium

Lancé en mai 2026 directement dans les formules Ultimate et PC du Xbox Game Pass, Call of the Elder Gods étend désormais son emprise sur la formule Premium. Développé par Out of the Blue Games, ce titre se présente ainsi comme la suite de Call of the Sea, aventure narrative sortie en 2020 et largement saluée par la critique. Au programme : un jeu d’énigmes et d’exploration qui emmène le joueur aux quatre coins du globe, sur la piste d’horreurs ancestrales directement inspirées de l’œuvre de H.P. Lovecraft. Une valeur sûre pour les amateurs de puzzles et d’ambiances mystérieuses.

High on Life 2 dégaine ses flingues bavards pour les abonnés Premium

Neuf mois après son lancement Day One dans les formules Ultimate et PC du Xbox Game Pass, le 13 février 2026, High on Life 2 part donc à la conquête d’un nouveau public. Suite directe du premier opus sorti en 2022, le FPS déjanté de Squanch Games plonge cette fois le joueur au cœur d’une conspiration intergalactique qui menace l’humanité. Accompagné d’une nouvelle brochette d’armes extraterrestres qui parlent, il faudra tirer, poignarder et même faire du skate à travers des planètes exotiques pour sauver notre espèce. Humour décalé garanti, et compatibilité Xbox Play Anywhere en prime.

Roadside Research ouvre sa station-service extraterrestre dans le Xbox Game Pass Premium

Toujours en accès anticipé (Game Preview), Roadside Research quitte lui aussi le cercle des abonnés Ultimate et PC pour s’ouvrir à la formule Premium du Xbox Game Pass. Développé par Cybernetic Walrus et édité par Oro Interactive, ce jeu de simulation coopératif jouable de un à quatre joueurs part d’un postulat aussi absurde qu’irrésistible : des aliens ont débarqué sur Terre… pour tenir une station-service. Entre deux pleins et un réassort des rayons, il faudra scanner, détrousser et tester diverses expériences sur les clients afin de collecter un maximum de données sur les humains. Attention toutefois à la jauge de suspicion : si elle grimpe trop, les agents du gouvernement risquent de venir fouiner. Dans la lignée des Lethal Company, R.E.P.O. et autres Peak, de quoi donc promettre de belles soirées de chaos entre amis.

Black Jacket mise gros sur le Game Pass Premium

Enfin, terminons avec Black Jacket, qui rejoint la formule Xbox Game Pass Premium après avoir fait ses débuts dans les formules Ultimate et PC en mai 2026. Conçu par Mi’pu’mi Games et édité par Skystone Games (à qui l’on doit Tiny Bookshop), ce rogue-lite de deckbuilding revisite le blackjack dans un purgatoire au style pictural. Le joueur y affronte des âmes errantes pour amasser assez de pièces afin de soudoyer le passeur et s’échapper. Cartes capables de tordre les règles, artefacts, malédictions et adversaires dont on ne voit que les mains : tout est ainsi fait pour sortir des sentiers battus. Et ici, la triche est même vivement encouragée.

Source : Xbox Wire