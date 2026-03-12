Le Xbox Game Pass fait le plein ce mois-ci et il ajoute surtout des jeux absolument monstrueux. Avec la refonte et la division de son abonnement, on aurait pu croire que certains abonnés allaient être laissés sur le carreau, mais il n'en est rien. Après l'excellent Kingdom Come Deliverance 2 ou encore le gigantesque Cyberpunk 2077, les abonnés à la formule Premium vont pouvoir profiter d'une des sorties majeures de 2025 eux aussi.

L'un des meilleurs jeux de 2025 arrive sur le Xbox Game Pass Premium

Aujourd'hui, le Xbox Game Pass Premium ajoute l'excellent Hollow Knight Silksong à son catalogue. Le jeu était déjà dispo pour les abonnés au service Ultimate depuis sa sortie, le voilà qui s'étend désormais à la formule Premium.

Après de très longues années d'attente, Hollow Knight Silksong a fini par sortir le 4 septembre 2025 sur consoles et PC. Un metroidvania extrêmement généreux qui aura mis tout le monde d'accord, malgré quelques critiques concernant certains pics de difficulté. Le jeu est en tout cas l'une des sorties les plus importantes de l'année dernière et a suscité un engouement monstrueux.

Avec son gameplay léché et addictif, et sa direction artistique absolument sublime, il a séduit des millions de joueurs et a cartonné sur le Xbox Game Pass Ultimate également. Désormais, les fans attendent impatiemment la suite. Le studio a affirmé travailler sur du nouveau contenu, notamment un gros DLC, sans pour autant nous donner de date. Vous avez donc le temps de rattraper votre retard si vous n'avez toujours pas touché au jeu, ou vous refaire quelques runs si le cœur vous en dit. Hollow Knight Silksong est donc désormais disponible dans le catalogue du Xbox Game Pass Premium sur consoles, PC et Cloud. Il est également parfaitement jouable en mode portable avec une Rog Xbox Ally par exemple.

Bande-annonce de Hollow Knight Silksong, disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.

Source : XGP